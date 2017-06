V priljubljenem centru na Filipinih odjeknili streli in eksplozije 

V med turisti priljubljenem igralniškem kompleksu v filipinski Manili so odjeknili streli in eksplozije. V kompleks Resorts World Manila, v katerem so hoteli, igralnice in trgovine, so se nemudoma odpravili policisti in posebne enote, navajajo tuji mediji.

Odgovornost za napad je prevzela skrajna skupina Islamska država.

Iz hotela so sporočili, da je zamaskirani strelec vstopil v nadstropje in začel streljati goste. Več ljudi naj bi bilo ranjenih, ni pa še znano, ali so tudi smrtne žrtve.

Iz kompleksa so sporočili, da je trenutno zaprt in zaprosili, za dobre misli in molitve.