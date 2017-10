V primeru razglasitve katalonske neodvisnosti Puigdemontu grozi aretacija

Špansko generalno državno tožilstvo bi postopek sprožilo, v kolikor bi 54-letni katalonski voditelj Carles Puigdemont v prihodnjih dneh razglasil neodvisnost Katalonije, je v soboto zvečer povedal španski državni tožilec Jose Manuel Maza.

Po njegovih besedah je zaradi "resnosti kaznivega dejanja logično in skoraj nujno", da v primeru razglasitve neodvisnosti Puigdemonta in morda tudi druge člane vlade nemudoma aretirajo in pripeljejo v preiskovalni zapor. Španska zakonodaja za upor predvideva do 30 let zaporne kazni.

Španska vlada je v soboto na izredni seji v Madridu odločila, da bo suspendirala regionalno vlado v Kataloniji in razpustila parlament v Barceloni, v šestih mesecih pa tam izvedla regionalne volitve. Na njih Puigdemont ne bo smel nastopiti niti ne bo smel predlagati kandidatov.

Puigdemont je ravnanje španske vlade označil za napad na demokracijo ter napovedal, da bo sklical sejo katalonskega parlamenta. Po njegovih besedah je španska vlada v Kataloniji izvedla državni udar.

Podporniki neodvisnosti Katalonije nadaljujejo s protesti (Foto: AP)

Protesti na ulicah Barcelone

Na ulicah Barcelone se je medtem v soboto zbralo 450.000 zagovornikov neodvisnosti Katalonije, ki so protestirali proti španski vladi ter zahtevali izpustitev voditeljev dveh pomembnih civilnih združenj, ki zagovarjata neodvisnost Katalonije – Jordija Cuixarta iz združenja Omnium Cultural in vodje Katalonske narodne skupščine (ANC) Jordija Sancheza.

Sanchez in Cuixart sta obtožena spodbujanja več sto protestnikov k oviranju španske policije. Ta je 1. oktobra skušala preprečiti izvedbo katalonskega referenduma o neodvisnosti, s tem, ko je na nekaterih voliščih zasegla glasovnice in volilne skrinjice.