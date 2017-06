V prvem krogu se obeta zmaga Macronovi stranki

Emmanuel Macron s soprogo Brigitte Macron na volišču. Z zmago svoje stranke se mu obeta precej lažje predsedovanje in uresničevanje svojega programa. (Foto: AP)

Projekcije izidov prvega kroga volitev v Franciji kažejo na zmago stranke francoskega predsednika Emmanuela Macrona Naprej republika, ki naj bi osvojila 32,7 odstotka, poroča belgijska televizija RTBF.

Projekcije kažejo, kot navaja BBC, da bo stranka osvojila kar 400 od 577 parlamentarnih sedežev.

Na drugem mestu naj bi pristali desni Republikanci z 21,4 odstotka, tretja pa naj bi bila skrajno desna Nacionalna fronta Marine Le Pen s 13,1-odstotno podporo.

Glede na izide vzporednih volitev naj bi se na četrto mesto uvrstil stranka predsedniškega kandidata Jean-Luca Melenchona Nepokorna Francija, ki naj bi osvojila 10,7 odstotka. Socialisti naj bi medtem pristali na petem mestu z devetodstotno podporo.

Gre za prelomne trenutke v francoski politiki, saj tudi zdaj izgubljata tradicionalni stranki republikancev in socialistov, ki sta pogoreli že na predsedniških volitvah. Omenjeni sta na prejšnjih volitvah leta 2012 osvojili večino sedežev. Zmaga Macronovega gibanja je seveda zanj ključno, saj bo tako bistveno lažje izpolnjeval svoje predsedniški program.

Volilna udeležba je sicer nižja kot na prejšnjih volitvah, saj je do 17. ure glasove oddalo 40,8 odstotka volilnih upravičencev, na volitvah pred petimi leti pa je glasovalo 48,3 odstotka ljudi. Glede na napovedi naj bi končna udeležba znašala okoli 50 odstotkov.

Volišča so se v Parizu in drugih večjih mestih zaprla ob 20. uri, drugod po državi pa so se že ob 18. uri po krajevnem času.

Volitve so potekale pod strogimi varnostnimi ukrepi.

Parlamentarne volitve v dveh krogih

Francozi v 577 volilnih okrajih volijo po enega poslanca. Kandidat si lahko zmago zagotovi že v prvem krogu, če osvoji najmanj 50 odstotkov glasov, ki pa morajo predstavljati najmanj 25 odstotkov vseh volilnih upravičencev.

Če to ne bo uspelo nobenemu izmed kandidatov, se bosta v drugem krogu pomerila prvo- in drugouvrščeni ter tisti, ki bodo v prvem krogu prejeli glasove vsaj 12,5 odstotka volilnih upravičencev. V drugem krogu zmaga kandidat z največjim deležem glasov.

Pri tem velja večinski volilni sistem - sedež v narodni skupščini dobi le zmagovalec, medtem ko glasovi za preostale kandidate odpadejo. Zaradi tega manjše stranke še posebej težko pridobijo poslanske mandate.