FOTO: V Rimu odjeknila eksplozija, policija zaprla območje

Iz Rima poročajo o eksploziji. Po prvih podatkih je odjeknilo pred poslopjem, v katerem se nahaja pošta. Policisti so odhiteli na kraj in zavarovali območje na ulici Via Marmoata, ki se razteza od reke Tibere do znane piramide sodnika Gaja Cestija.

Zaenkrat ni poročil o morebitnih poškodovanih, je pa nastala škoda na bližnjih vozilih.

Kot poroča italijanski časnik Il Giornale, preiskovalci sumijo, da je šlo za podtaknjeno eksplozivno telo v eni od poštnih pošiljk.

V Italiji te dni poostrena varnost

Italija je sicer zaradi vrha G7 na Siciliji uvedla začasni nadzor na notranjih schengenskih mejah in druge varnostne ukrepe.