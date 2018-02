FOTO: V Rimu po šestih letih snežilo, zaradi poledice zaprli šole in vrtce, Britaniji pa grozi 'pošast z vzhoda'

Temperature so se ponoči po večjem delu vzhodne in severne Evrope spustile krepko pod ledišče, tako da polarna zima ni prešla le Slovenije. A medtem ko se pri nas trudimo ogreti ob -20 stopinjah Celzija, je v Italiji na primer za "kaos" dovolj že nekaj centimetrov snega.

Italijanska prestolnica Rim se je danes zbudila pod snežno odejo. Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, je doslej zapadlo okoli tri centimetre snega. Grozi tudi poledica, zato bodo šole tam danes zaprte. Od drugod po Italiji poročajo o hudem mrazu in vetru.

V Rimu, kjer imajo okoli nič stopinj Celzija, je začelo snežiti kmalu po 2. uri zjutraj, prebivalci, ki tega pojava v večnem mestu niso videli že od leta 2012, pa na družbenih omrežjih že objavljajo fotografije zasneženih mestnih znamenitosti. Županja Virginia Raggi je ustanovila skupino za koordinacijo čiščenja snega, rimske šole in vrtci pa bodo danes zaprti.

Šole so zaradi snega in mraza zaprli tudi v nekaterih delih hribovite dežele Abruci v osrednjem delu Italije.

Na severu države pa se spopadajo s hudim mrazom, ki ga je prinesel ledeni sibirski veter. V Benetkah je ta v nedeljo porušil enega od stebrov na mostu Ponte della Liberta, ki povezuje Mestre z Benetkami. Most je bil do večera zaprt za promet v obe smeri. Steber se je zrušil na električni kabel tramvajske povezave, tako da je bila tudi ta več ur prekinjena.

V Trstu, kjer je bilo davi minus 6 stopinj Celzija, so sunki burje dosegali hitrosti do 130 kilometrov na uro.

V Rimu so zaradi poledice zaprli šole in vrtce. (Foto: AP)

Veliki Britaniji grozi "pošast z vzhoda", v Nemčiji okrog -15 stopinj

Izjemen mraz je zajel velik del Evrope. Iz Nemčije poročajo o najhladnejši noči te zime, temperature krepko pod ničlo in sneženje se ta teden obetajo tudi Veliki Britaniji. Podobne vremenske razmere vladajo tudi na Balkanu.

Britanski mediji so fronto, ki prihaja iz Sibirije in nad severno in zahodno Evropi prinaša izjemno nizke temperature in sneg, poimenovali "pošast z vzhoda". Prebivalci se bojijo predvsem snega, saj ta tam povzroči nemalo preglavic.

Kakšna bo letošnja pomlad? Preberite tu.

Zaradi vetra bo občutek mraza podnevi kot ob temperaturah med 10 do 15 stopinjami pod ničlo, kar britanski vremenoslovci primerjajo z občutki mraza na severu Norveške in na Islandiji.

Sneženje bo od danes postopoma zajelo celotno državo. Do srede zvečer v nekaterih predelih vzhodne Anglije in Severne Irske pričakujejo prek 20 centimetrov snega, na Škotskem do deset centimetrov, poroča BBC. Vremenoslovci zato že opozarjajo voznike, naj bodo še posebej previdni v prometu. "Sneg se bo namreč oprijemal cestišča, na cestah bo najverjetneje prihajalo do zastojev," so sporočili iz britanske meteorološke agencije.

Po italijanskem vzoru bodo tudi nekatere britanske šole zaradi vremenskih nevšečnosti zaprle svoja vrata.

V velikem delu Nemčije se je živo srebro to noč spustilo od 10 do 15 stopinj pod ničlo. Najhladneje je bilo v Turingiji, na Saškem, Bavarskem in v Baden-Württembergu, medtem ko je bilo nekoliko topleje na severovzhodu države, kjer pa je vseeno snežilo. Najnižjo temperaturo, minus 27 stopinj Celzija, so izmerili na najvišji gori Nemčije Zugspitze.

Vremenoslovci tudi v prihodnjih dneh napovedujejo podobne razmere - temperature naj bi se v noči na sredo spustile še nižje kot minulo noč, v prestolnici Berlin verjetno vse do 20 stopinj pod ničlo.

Na Poljskem zaradi mraza umrlo že 48 ljudi

Na Poljskem je zaradi neobičajno nizkih temperatur od petka umrlo že najmanj osem ljudi, od novembra pa skupno že najmanj 48. Minuli konec tedna so ponekod po državi izmerili 20 stopinj pod ničlo, meteorologi pa svarijo, da se bo mraz nadaljeval in ljudi pozivajo, naj pomagajo predvsem brezdomcem in starejšim.

Tudi iz Avstrije prihaja novica, da je bila minula noč najbolj mrzla noč te zime. Najnižje temperature v naseljenem kraju so namerili v kraju Flattnitz, kjer je bilo 25,4 stopinje pod ničlo. Ponekod drugod je bilo celo še hladneje, nekatere vremenske postaje so pokazale celo krepko pod 30 stopinjami minusa, poroča avstrijska tiskovna agencija APA in dodaja svarilo, da bo prihodnje dni še hladneje, najbolj predvidoma v noči na sredo. Na Dunaju so ponoči izmerili minus 15,8 stopinje.

Podobno je v Franciji, kjer se danes in nekaj prihodnjih dni obetajo temperature okoli 10 stopinj pod ničlo, zaradi vetra pa bo občutek še hujši, kot da bi bilo kar 18 stopinj minusa. Zaradi hudega mraza sta že v petek in v nedeljo umrla vsaj dva brezdomca, zato so oblasti zdaj odprle izredna zavetišča za ljudi z ulice.

Vremenoslovci tudi v prihodnjih dneh napovedujejo podobne razmere - temperature naj bi se v noči na sredo spustile še nižje kot minulo noč.

O hudem mrazu poročajo tudi iz juga Evrope, med drugim iz Italije, sneg, veter in hladno vreme pa se obetajo tudi Balkanu. V Srbiji bo danes najvišja temperatura dosegla dve stopinji Celzija pod ničlo.

Iz Grčije poročajo o vremenskih nasprotjih: medtem ko je sever države danes zajela hladna fronta - v severni pokrajini Makedonija so številne ceste zaradi snega prevozne le z verigami, rahel sneg pa naletava celo v pristaniškem Solunu, kjer so med drugim odpovedali številne lete -, termometri na jugu države kažejo spomladanske temperature s 15 in več stopinjami Celzija, piše dpa.

Manj neobičajne so ledene temperature za Švedsko in Rusijo, a vendarle tudi od tam poročajo o neobičajno hudem mrazu - v Rusiji so namerili okoli minus 14 čez dan in minus 24 ponoči, na Švedskem pa minus pet v Stockholmu in minus 20 v gorah pri Ostersundu, kjer mnogi Švedi te dni preživljajo zimske počitnice. Zaradi sneženja so v Stockholmu odpovedali okoli 20 letov.

V Veliki Britaniji snega in hudega mraza niso ravno navajeni. (Foto: AP)

Zimske razmere in veter močno ovirajo promet na Hrvaškem

Zaradi zimskih pogojev in močnega vetra za tovornjake s priklopniki in vlačilce s polpriklopniki med notranjostjo Hrvaške in obalo danes ni odprtih cest. Za ves promet je zaprta avtocesta Zagreb-Split med odcepoma Sveti Rok in Posedarje, samo za osebna vozila je odprta avtocesta Reka-Zagreb med odcepoma Čavle-Delnice.

Za ves promet so zaprte tudi nekatere ceste v Liki in v zaledju Zadra, pa tudi deli jadranske magistrale. Samo za osebna vozila sta odprta mostova na otoka Krk in Pag.

Zaradi močnega vetra je dodatno omejena hitrost na avtocesti od mejnega prehoda Jelšane proti Reki. Sneg ovira promet v Liki, Gorskem Kotarju, Slavoniji ter delu Dalmacije.

Meteorologi so za danes napovedali občasno sneženje, predvsem v gorah in v Slavoniji. Rahlo sneženje je možno tudi ponekod v Dalmaciji. Opozorili so na močan severni veter, posebej ob severnem Jadranu, kjer so zaradi slabih vremenskih razmer razglasili rdeči alarm. Dnevne temperature bodo od treh stopinj Celzija v Dalmaciji do -12 stopinj v gorah.

Davi ob sedmi uri je bilo v Zagrebu devet stopinj pod ničlo, najnižjo temperaturo pa so namerili na Zavižanu na severnem Velebitu, kjer se je živo srebro spustilo 21 stopinj pod ledišče.