FOTO: Ruski prometni minister: človeška ali tehnična napaka in ne terorizem vzrok za nesrečo

Za nesrečo vojaškega letala je verjetno kriva človeška ali tehnična napaka in ne terorizem, je danes dejal ruski prometni minster Maksim Sokolov. "Možni so različni vzroki – analizirajo jih specialisti, strokovnjaki in preiskovalna komisija. Trenutno glavne različice ne vključujejo terorističnega dejanja," je pojasnil.

Ruska obveščevalna agencija FSB je prav tako dejala, da ni nobenih znakov, da bi šlo za teroristično dejanje ali sabotažo. Obveščevalna agencija je sporočila, da se preiskava osredotoča na možnost, da je šlo za napako pilota, gorivo slabe kakovosti, možnost, da bi kakšen predmet iz zunanjosti prišel v motor, ali nepričakovane tehnične napake.

Nekateri letalski strokovnjaki sicer pravijo, da terorizma ni moč povsem izključiti, saj bi na to lahko nakazovala dejstvi, da posadka ni poročala o kakršnih koli nepravilnostih na letalu in da so razbitine letala raztreščene na velikem območju.

Poveljnik ruskih zračnih sil Viktor Bondarev je dejal, da bodo lokacijo letala na dnu Črnega morja verjetno našli danes. "Ko bomo našli letalo, bomo črni skrinjici dvignili na površje. Vemo, da sta v repu letala, za katerega sem prepričan, da je bil najmanj poškodovan," je še izpostavil.

Tiskovna predstavnica ekipe reševalcev ministrstva za krizne razmere Rima Černova je povedala, da so približno eno navtično miljo od obale na 27 metrih globine našli več delov letala. Dodala je, da nameravajo uporabiti daljinsko vodeno podvodno napravo, s katero bodo določili natančno lokacijo in velikost delov. To jim bo omogočilo nadaljnje iskanje, je pojasnila.

Preiskujejo območje, ki obsega 10 kvadratnih kilometrov

Preiskovalci še vedno niso našli črnih skrinjic, je dejal minister za izredne razmere Vladimir Pučkov. Prav tako še niso našli potniške kabine. Iskalna akcija se tako nadaljuje. Pri iskanju potniške kabine in trupel sodeluje več kot 3500 ljudi na 45 ladjah, med njimi tudi 135 potapljačev. Pet helikopterjev in dronov pomaga pri iskanju nesrečnega letala. Uporabljajo tudi podvodno opremo.

Območje, ki ga preiskujejo, obsega 10 kvadratnih kilometrov. Iskanje otežujejo številni vodni tokovi, ki lahko razbitine in človeške ostanke odnesejo v odprto morje.

Po besedah tiskovnega predstavnika ruskega obrambnega ministrstva Igorja Konašenkova je iskanje zaradi globine in reliefnih značilnosti tal domnevnega območja nesreče zahtevno. Doslej so našli enajst trupel in 154 delov teles, je povedal. Dodal je, da so danes deset trupel in 84 delov teles prepeljali v Moskvo, kjer bodo izvedli analizo DNK.

Sokolov je ob tem opozoril, da bi lahko nekatera trupla morski tokovi že odnesli do gruzijske separatistične regije Abhazija.

Dan žalovanja v Rusiji

Ruski predsednik Vladimir Putin je v nedeljo izrazil sožalje svojcem žrtev nesreče vojaškega letala, za danes pa razglasil dan žalovanja. Na javni televiziji so tako prikazovali črno-bele fotografije žrtev, poleg tega pa so odpovedali zabavne oddaje.

Zastave so spuščene na pol droga. Ljudje ob improviziranih spominskih obeležjih v pristanišču in na letališču v Sočiju ter tudi pri sedežu zbora Rdeče armade v Moskvi polagajo cvetje.

Žrtvam letalske nesreče so se z minuto molka poklonili tudi v kabinetu premierja Dimitrija Medvedjeva.

Postanek za tankanje v Sočiju

Letalo je izginilo z radarjev kmalu po vzletu ob 5.40 po lokalnem času (3.40 po srednjeevropskem). Letalo je poletelo iz vojaške baze v Moskvi in se v Sočiju ustavilo, da natoči gorivo. Bilo je na poti iz mesta Adler južno od Sočija proti bazi Hmeimim v Latakiji na zahodu Sirije, ko je izginilo z radarjev.

Ostanke letala Tu-154 so po podatkih obrambnega ministrstva našli 1,5 kilometra stran od Sočija, ležijo pa na globini od 50 do 70 metrov.

Med potniki znani vojaški ansambel in priljubljena zdravnica

Na krovu letala je bilo 92 ljudi, od tega osem članov posadke in pa 64 članov mednarodno priznanega vojaškega ansambla Aleksandrov, uradnega pevskega zbora ruske vojske, znanega tudi kot zbor Rdeče armade, ki naj bi v Siriji med ruskimi vojaki praznovali novo leto. Na letalu je bilo tudi devet ruskih novinarjev in zdravnica Elizaveta Glinka oziroma 'Doktor Liza', ki je znana po svojem humanitarnem delovanju na vojnih območjih.

Član zasedbe, ki je ostal doma, pretresen

Solist Vadim Ananjev bi moral biti na letalu skupaj s svojimi kolegi iz vojaškega ansambla, vendar pa je ostal doma, da bi pomagal svoji ženi, saj sta ravno dobila otroka.

Kot pravi, je pretresen, ker je izgubil toliko talentiranih kolegov. "Izgubil sem veliko prijateljev in kolegov, vsi so mrtvi, vseh pet solistov – povsem sem raztresen," je dejal Ananjev. Pravi, da z vsega sveta prejema izraze sožalja. "Radi so nas imeli po vsem svetu, ne glede na politično situacijo," je dejal.