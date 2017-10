V Rusiji v vrat zabodli 32-letno radijsko voditeljico, kritično do vlade

Neznanec, ki je v vrat zabodel rusko radijsko voditeljico. (Foto: AP)

Neznanec je danes v Moskvi vdrl v prostore radia Eho Moskve in v vrat zabodel radijsko voditeljico Tatjano Felgengauer, je sporočil odgovorni urednik radia Aleksej Venediktov. Felgengauerjeva je utrpela hujše poškodbe in so jo odpeljali v bolnišnico. Napadalca so aretirali.

Napadalec je varnostnike začasno oslepel s sprejem, vdrl v prostore ter zabodel 32-letno Felgengauerjevo. Varnostnikom je nato uspelo napadalca ustaviti in ga zadržati do prihoda policije.

Venediktov je še pojasnil, da je Felgengauerjeva utrpela hujše poškodbe, vendar njeno življenje ni ogroženo.

Ruski mediji so sicer poročali, da sta v stavbo skušala vdreti dva napadalca, uspelo pa je le enemu.

Felgengauerjeva je ena od nadomestnih urednic in dolgoletna voditeljica jutranje informativne oddaje. Aktivno se udeležuje tudi opozicijskih shodov.

Eho Moskve je poznana radijska postaja, ki na pogovore redno vabi opozicijske voditelje in je pogosto kritična do vlade, čeprav je eden od večinskih lastnikov ruski plinski gigant Gazprom.