V San Franciscu uslužbenec podjetja, ki dostavlja pošto, vstopil v objekt in začel streljati

(Foto: AP)

Pomočnik poveljnika policije San Francisca Toney Chaplin je na novinarski konferenci povedal, da je uslužbenec dostavnega podjetja UPS zjutraj oborožen vstopil v objekt podjetja in začel streljati. Ubil je tri osebe, dve pa ranil, ob soočenju s policijo pa si je pištolo nameril v glavo in se ubil.

Ameriški mediji so čez dan navajali različne številke o ustreljenih, mrtvih in ranjenih. Tudi tiskovni predstavnik podjetja UPS Steve Gaut ni imel natančnih podatkov. Dejal je le, da so bile štiri osebe ranjene potem, ko je njihov voznik dostavnega tovornjaka začel streljati.

(Foto: AP)

Razlog za napad še ni znan, lokalni mediji pa ugibajo, da je šlo za nezadovoljnega uslužbenca. Do streljanja je prišlo ob začetku delovnega dne v sortirnici paketov, kjer dela 850 ljudi, in sicer ob 9. uri zjutraj po krajevnem času, policija pa je razglasila konec nevarnosti uro pozneje.