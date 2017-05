V Severni Koreji pridržali še enega Američana, ki je predaval na pjongjanški univerzi

Severna Koreja je v soboto zaradi "sovražnih dejanj" aretirala novega ameriškega državljana, je poročala severnokorejska tiskovna agencija KCNA. Gre sicer za drugo aretacijo ameriškega državljana v Severni Koreji v zadnjih dveh tednih, skupaj pa so zaprti štirje.

Kim Hak Songa so aretirali v soboto, "trenutno pa pristojna služba temeljito preiskuje njegova dejanja", je pisala KCNA. Kim je bil zaposlen na univerzi za znanost in tehnologijo v Pjongjangu, kjer je predaval tudi Kim Sang-Duk oziroma Tony Kim, ki so ga 22. aprila pridržali na letališču v Pjongjangu.

Tonyja Kima, čigar aretacijo so potrdili v sredo, so pridržali zaradi "kriminalnih dejanj in sovražnosti, uperjene proti Severni Koreji". Predaval je računovodstvo na univerzi za znanost in tehnologijo v Pjongjangu, ki so jo ustanovili evangeličani iz tujine. Odprli so jo leta 2010.

Severnokorejske oblasti so sicer v minulih letih aretirale več Američanov in drugih tujcev, ki so jih obsodili na večletne zaporne kazni.

Aretacije tujcev v Severni Koreji so precej pogoste. (Foto: AP)

Do nove aretacije je prišlo v času zaostrenih odnosov med Washingtonom in Pjongjangom. Severna Koreja je letos že izvedla več raketnih poskusov, zadnjega 29. aprila, ko je raketa po nekaj minutah leta razpadla, njeni deli pa so končali v Japonskem morju.Zadnji jedrski poskus pa je država izvedla 9. septembra lani.