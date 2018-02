VIDEO: V Severni Koreji pod budnim očesom voditelja pokazali vojaško moč

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Severna Koreja je tik pred odprtjem zimskih olimpijskih iger v Južni Koreji v Pjongjangu pripravila veliko vojaško parado. Namenjena naj bi bila predvsem obeležitvi 70. obletnice vzpostavitve severnokorejske vojske, nekoliko pa tudi predstavitvi vojaške moči in zmogljivosti.

Parado je seveda spremljal tudi severnokorejski voditelj. (Foto: APTN Video)

Severnokorejska televizija parade sicer ni prenašala v živo, je pa režim objavil več fotografij, ki prikazujejo množice tako vojakov kot civilistov, ki gledajo parado.

Na paradi naj bi sodelovalo okoli 13.000 vojakov in 150 vojaških vozil, zbranih pa naj bi bilo tudi okoli 50.000 gledalcev.

Severna Koreja se je za vojaško parado 8. februarja odločila šele relativno pred kratkim, ta odločitev pa je predvsem v južnokorejskem tisku poskrbela za precej zaskrbljenosti, češ da gre za izkazovanje moči, kar bi lahko ogrozilo spravne pobude s sodelovanjem Severne Koreje na olimpijskih igrah v Pjeongčangu, ki se uradno začenjajo v petek.

V Pjongjangu so se na tovrstne kritike odzvali, da gre za interno praznovanje, kritike v tisku pa da so vmešavanje v severnokorejske notranje zadeve. Zaradi tega so odpovedali tudi enega od skupnih kulturnih dogodkov.

Vendarle Severna Koreja v Južno pošilja svoje športnike, pa tudi visoko vladno delegacijo, v kateri bo sestra severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, Kim Yo Jung. Obiska odprtja olimpijskih iger naj ta delegacija sicer ne bi izkoristila za kaka dvostranska srečanja z ameriško delegacijo, ki jo bo vodil ameriški podpredsednik Mike Pence.

Tik pred olimpijskimi igrami so v Severni Koreji pripravili vojaško parado. (Foto: AP)

"Nismo pripravljeni na srečanja z ZDA med našim obiskom v Južni Koreji," je za severnokorejsko tiskovno agencijo KCNA povedal neimenovani visoki predstavnik severnokorejskega zunanjega ministrstva.

Pence je sicer v začetku tedna še dopuščal možnost, da bi prišlo do kakega srečanja s Severnokorejci, v sredo pa je že začel govoriti drugače in dejal, da Washington pripravlja zelo ostre sankcije proti Pjongjangu. "Ne bomo dovolili, da bi severnokorejska propaganda ugrabila sporočilnost olimpijskih iger," je dejal na postanku v Tokiu med potjo v Pjeongčang.

Se bo pa s Kimovo sestro srečal južnokorejski predsednik Moon Jae-in, so danes sporočili iz Moonovega urada. Srečanje s severnokorejsko delegacijo bo potekalo v soboto.

Moon bo severnokorejsko delegacijo gostil na kosilu. V delegaciji bo poleg Kim Yo Jung tudi formalni predsednik države Kim Yong Nam; Kim Džong Un namreč ni predsednik, ampak vrhovni vodja Severne Koreje.

Čeprav je vloga severnokorejskega predsednika države predvsem protokolarne narave, pa bo to obisk najvišjega predstavnika režima v Južni Koreji doslej.