V Siriji ob polnoči začel veljati dogovor o vzpostavitvi varnih območij, a so že izbruhnili novi spopadi

V Siriji je prišlo do novih spopadov. (Foto: AP)

V Siriji, kjer je opolnoči po lokalnem času začel veljati dogovor o vzpostavitvi varnih območij za civiliste, je danes izbruhnilo novo nasilje. Po informacijah sirskega observatorija za človekove pravice so vladne sile zjutraj obstreljevale opozicijsko mesto Al Latamana na skrajnem severu province Hama.

Vladne sile so začele obstreljevati tudi soseske v bližini sirske prestolnice Damask, ki so pod nadzorom upornikov, je še sporočil observatorij.

Več spopadov so zabeležili še na obrobju Alepa, iz južne province Dara pa po informacijah observatorija poročajo o eksplozijah, ki so odjeknile, ko je režim napadel tamkajšnje upornike.

Zaenkrat ni znano, ali so spopadi terjali smrtne žrtve ali ranjene.

Vsa omenjena območja spadajo v varna območja, ki so namenjena zajezitvi humanitarne krize v tej od vojne razdejani državi. Dogovor o območjih so v četrtek sklenili Rusija, Turčija in Iran. Podprla ga je tudi sirska vlada, a dejala, da se bo še naprej borila proti terorističnim skupinam.

Varna območja, ki naj bi jih podpisnice dogovora natančno zamejile do 4. junija, bodo veljala šest mesecev z možnostjo podaljšanja. Okoli območij bodo tudi kontrolne točke in opazovalnice, ki jih bodo nadzirale Turčija, Rusija in Iran ter morda tudi druge države.