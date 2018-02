VIDEO: V Siriji sestrelili rusko vojaško letalo. Pilota, ki je iz letala skočil s padalom, usmrtili

Del sestreljenega ruskega vojaškega letala. (Foto: AP)

V provinci Idlib na severozahodu države so sirski uporniki danes sestrelili rusko vojaško letalo in zajeli pilota. Odgovornost za sestrelitev ni prevzela še nobenega skupina, a je na območju Idliba dejavna džihadistična skupina Hajat Tahrir al Šam, ki je povezana z Al Kaido. Letalo naj bi sestrelili v bližini kraja Marat al Numan.

Rusko zunanje ministrstvo je za ruski RT potrdilo, da so nad Sirijo sestrelili njihovo vojaško letalo suhoj 25. Kot so dejali, so letalo najverjetneje sestrelili s premičnim zračnim obrambnim sistemom (MANPAD).

Pilota, ki je iz letala skočil s padalom, so militanti prijeli in usmrtili, so še sporočile ruske oblasti. "Pilot je imel še dovolj časa, da je sporočil, da je pristal na ozemlju, ki ga nadzirajo militantna Fronte Al Nusra," je sporočilo rusko zunanje ministrstvo. Fronta Al Nusra velja za vejo Al Kaide. "Med spopadom s teroristi, je pilot umrl," so še dejali.

Media affiliated with Hayyat Tahrir al-Sham releases another video showing the wreckage of a Russian jet shot down while carrying out airstrikes in Idlib #Syria pic.twitter.com/Fmr1N8wVcf — Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 3, 2018

Sirske vladne sile so v minulih tednih ob zračni podpori ruske vojske v Idlibu sprožile obsežno vojaško operacijo. Provinca Idlib je edina, ki je skoraj v celoti še pod nadzorom upornikov.

Na območju so v zadnjih 24 urah ruske vojaške sile izvedle več deset zračnih napadov, poroča BBC.

V preteklosti so uporniške sile sestrelile že več letal sirskega režima, sestrelitve ruskih letal pa so redke. Avgusta 2016 so sestrelili ruski helikopter, pri tem je umrlo vseh pet ljudi, ki so bili na njem.

Video showing the site of the crash of a Russian jet after being shot down over Saraqib pic.twitter.com/tWGynAn62b — Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 3, 2018

Rakete iz Sirije na jugu Turčije ubile dva, ranile 11 ljudi

Rakete, izstreljene s severa Sirije, so na jugu Turčije terjale življenji dveh civilistov, še 11 ljudi je bilo ranjenih. Rakete so pristale v provincah Kilis in Hatay.

Po besedah turškega premierja Binalija Yildirima je sicer kurdska milica YPG na ozemlje Turčije v minulih 12 dneh, odkar je Ankara v Siriji začela operacijo Oljčna vejica, izstrelila 82 raket. Pri tem naj bi bilo ubitih najmanj pet civilistov, med njimi tako turški državljani kot sirski begunci.

YPG vztraja, da njene tarče niso civilisti, in odgovornost za raketne napade pripisuje sami turški vojski, ki da želi na ta način okrepiti podporo operaciji.

Turčija je 20. januarja začela operacijo Oljčna vejica proti milici sirskih Kurdov YPG, ki jo ima za teroristično organizacijo. Ta milica je bila sicer v boju proti skrajni skupini Islamska država (IS) eden ključnih zaveznikov mednarodne koalicije z ZDA na čelu. Cilj operacije je YPG pregnati iz enklave Afrin na severu Sirije, ki velja za kurdsko trdnjavo blizu meje s Turčijo. Ankara sicer grozi tudi s širitvijo operacije na druga območja.

Po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice je bilo od začetka operacije v Afrinu ubitih 68 civilistov, med njimi 21 otrok, 102 borca YPG, 115 sirskih upornikov, ki jih podpira Turčija, in 11 turških vojakov. Turška vojska sama pravi, da je v Afrinu "nevtralizirala" več kot 823 borcev, medtem ko zanika ubijanje civilistov.