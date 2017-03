V snežnem plazu v Italiji trije mrtvi, pet ranjenih

Italijan, Nemec in Bolgar so umrli v enem od dveh snežnih plazov, ki sta se v četrtek sprožila na smučišču Courmayeur v italijanskih Alpah. Še pet ljudi je bilo ranjenih, dva od teh so že izpustili iz bolnišnice. Iskalna akcija za morebitnimi pogrešanimi se nadaljuje.