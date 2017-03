V Somaliji poleg lakote izbruhnila še kolera, Keniji grozi huda suša

Somalijce poleg hude suše in lakote ogroža še kolera. (Foto: AP)

V Somaliji, ki jo pestita suša in lakota, je v zadnjih 24 urah zaradi kolere umrlo najmanj 69 ljudi, so sporočile lokalne oblasti. Med žrtvami so večinoma otroci in starejši v vaseh okoli mesta Baido na jugu države.

Oblasti so bile o izbruhu kolere obveščene v petek, je povedal regionalni predstavnik za humanitarno pomoč Abdulah Omar Roble. Zaradi bolezni, ki je posledica pomanjkanja vode zaradi dolgotrajne suše v državi, so v bolnišnicah sprejeli več kot 70 ljudi, a zanje nimajo na voljo dovolj zdravil.

Do pojava kolere prihaja nekaj dni po tem, ko je somalijski predsednik Mohamed Abdulahi Mohamed Farmadžo na območjih, ki jih je prizadela suša, razglasil nacionalno katastrofo. Po ocenah humanitarnih organizacij je zaradi suše in pomanjkanja hrane v tej državi ogroženih več kot šest milijonov ljudi.

Nudenje pomoči prizadetim ovira oboroženi konflikt med vladno vojsko in skrajno islamsko skupino Al Šabab, ki človekoljubnim organizacijam onemogoča dostop do nekaterih delov države.

Zaradi razmer v regiji bo generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres v nedeljo odpotoval v Kenijo in se pogovarjal z voditelji na območju, tudi o lakoti v Somaliji in Sudanu. Kenija igra ključno vlogo v mirovnih prizadevanjih v Somaliji in Sudanu.

Cene živine v Keniji zaradi hude suše drastično padajo. (Foto: AP)

V Keniji zaradi suše drastično padajo cene živali

Kenijka Loko Kalicha Junno je obupana. Več tednov je potovala, da bi svojih 10 čred rešila pred žejo in lakoto. A niti ena žival ni preživela. Sedaj se boji za svoje življenje. "Če bo izginila voda v tem zadnjem zajetju, bom umrla", je povedala 64-letna mati štirih otrok.

Po Keniji pustoši huda suša, ki je prizadela že skoraj pol mest po vsej državi. Da bi pred smrtjo rešila otroke, se je Junno zatekla še k zadnji možnosti - pastirjem je začela prodajati čaj. Cene živine so namreč drastično padle. Kravo so nekoč prodali za 150 dolarjev (143 evrov), sedaj je cena padla na 20 dolarjev (19 evrov). Koze stanejo le še 2 dolarja (1,80 evra), v preteklosti pa so dosegle ceno do 35 dolarjev (33 evrov).

Okoliš Marsabit je med desetimi v državi, ki jih je suša najbolj prizadela. Na nekaterih predelih prihaja tudi do medsosedskih sporov, saj se med iskanjem redkih zajetij vode vsi borijo za življenje.

Stephen O'Brien, predstavnik Združenih narodov (ZN), je v petek obiskal vas Bandarero in mednarodno skupnost pozval, da takoj ukrepa ter prebivalce reši pred lakoto in sušo. Prejšnji mesec so ZN razglasili izredne razmere v Južnem Sudanu in opozorili, da bi se lahko podobno zgodilo tudi v Somaliji. V Keniji lakota grozi že 2,7 milijona ljudem, pravi o'Brien. "Žetev je slaba, cene hrane padajo, družine stradajo. Vzhodni Afriki grozi izredno stanje, moramo pomagati in ustaviti lakoto."

Unicefov predstavnik za Kenijo Werner Schultink je dejal, da je na začetku leta v regijah, ki jih je suša najbolj prizadela, okrog 180.000 otrok zapustilo šolske klopi. Po ocenah človekoljubnih organizacij naj bi do konca letošnjega leto okrog 100.000 otrok potrebovalo takojšnjo pomoč zaradi resne podhranjenosti.