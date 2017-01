V španski Valencii snega niso videli že 35 let, ledolomilec na Donavi ni dovolj – bodo potrebne bombe?

Donava na Hrvaškem je tako zaledenela, da so na pomoč poklicali ledolomilca z Madžarske. Zdaj razmišljajo, da bi led razbili kar z bombami. (Foto: AP)

Podobne razmere, kot jih imamo v Sloveniji – danes je bila zaradi močne burje Luka Koper precejšnji del dneva zaprta, sicer pa močni sunki vetra, ki odkrivajo strehe – ali celo slabše, spremljamo na Hrvaškem, v Srbiji, BiH, sneg je zasul območja, ki tega sicer niso vajena, denimo Dalmacijo in hrvaško Primorje, kjer zaradi močne burje velja rdeče opozorilo.

Osrednjo Italijo so danes stresli štirje potresni sunki in kot je povedal italijanski premier Paolo Gentolini, ti na srečo niso terjali smrtnih žrtev, a dostop do prizadetih območij ovira debela snežna odeja. Polarnim temperaturam je zelo težko kos celo madžarski ledolomilec na reki Donavi, ki deli Srbijo oziroma Vojvodino in Hrvaško. Ker je ponekod led debel več kot meter in pol, ledolomilec napreduje prepočasi, zato Hrvati že razmišljajo, da ga bodo morali lomiti celo z bombami.

V Srbiji že ves čas polarnih temperatur poročajo o slabih razmerah, v katerih trenutno bivajo begunci, podobno se dogaja v Grčiji, nad snežnimi razmerami in nizkimi temperaturami se pritožujejo tudi v Španiji. Kot navaja Dailymail, v Španiji takšnih razmer niso videli zadnjih 35 let. Sneg je prekril tudi obalni mesti Valencio in Alicante, kjer so namerili 25 centimetrov snega, pa otok Majorko.

Temperature so padle sicer po vsej Španiji, nekje tudi pod minus deset stopinj Celzija, a pričakujejo, da bo sneg v petek zaradi toplejših temperatur nadomestil dež.

Ledena ploskev se bo še povečala

In če mislite, da so to najnižje temperature letošnje zime, pa meteorologi pravijo, da mrazu še ni konec. V nekaterih mestih v Slavoniji, denimo v Virovitici, pričakujejo v naslednjih dneh tudi 19 stopinj pod ničlo, v Zagrebu minus 14, medtem ko naj bi se na Jadranu temperature konec tedna dvignile nekje do 10 stopinj. Kljub nizkim temperaturam se v naslednjih dneh obetajo jasni dnevi in sončni dnevi.

Burja na Hrvaškem sicer povzroča težave na območju Šibenika, kjer je veter polomil fasado hiše in povzročil izpad električne energije, zato je kar nekaj mestnih četrti že od včeraj brez elektrike, poročajo hrvaški mediji.

Podobne temperature bodo tudi v Srbiji, torej do 15 stopinj pod ničlo. Kot opozarja srbski hidrometeorološki zavod, lahko zaradi močnega vzhodnega in severovzhodnega vetra pričakujejo večje snežne nanose.

Čeprav imajo v Srbiji in na Hrvaškem že zdaj težave z zaledenelimi rekami, predvsem Donavo, ki mu je težko kos celo madžarski ledolomilec, pa meteorologi napovedujejo, da se bo do 23. januarja površina in debelina leda še povečala.