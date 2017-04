V Srbiji volijo novega predsednika države – zmaga se obeta premierju Vučiću

Zmaga na predsedniških volitvah se obeta sedanjemu premierju Aleksandru Vučiću. (Foto: AP)

V Srbiji danes potekajo predsedniške volitve, na katerih bo 6,7 milijona volilnih upravičencev izbralo novega predsednika države. Javnomnenjske raziskave med enajstimi kandidati kažejo na zmago aktualnega predsednika vlade Aleksandra Vučića.

Velika večina anket mu že od začetka kampanje pred mesecem dni napoveduje nesporno zmago že v prvem krogu z okoli 53-odstotno podporo, v sredo objavljene pa med 54- in 56,2-odstotno.

Sredine ankete agencij Demostat in IPSOS kažejo, da nobeden od desetih kandidatov razdrobljene opozicije ne bo dobil več kot deset odstotkov glasov. Največ podpore se obeta nekdanjemu varuhu človekovih pravic Saši Jankoviću in bivšemu zunanjemu ministru Vuku Jeremiću, presenetljivo pa tudi izmišljenemu liku 25-letnega študenta Luke Maksimovića, Ljubiši Preletačeviću Belemu.Nekatere ankete mu napovedujejo celo uvrstitev na drugo mesto.

Kampanjo je zaznamovala neuravnotežena zastopanost kandidatov v medijih in prevlada Vučićeve kampanje, ki je bila intenzivna povsod, tako pri srečanjih z državljani kot v medijih. Ker ni odstopil s položaja premierja, si je med drugim zagotovil poln urnik državniških srečanj - med drugim z nemško kanclerko Angelo Merkel in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom - za lastno promocijo, a tudi za napade na tekmece in redke medije, ki so do njega kritični, navajajo tuje tiskovne agencije.

15 odstotkov neporedeljenih volilcev

Srbski mediji sicer opozarjajo na velik odstotek še neodločenih volivcev - okoli 15 odstotkov, kar pomeni okoli milijon ljudi, ki bi glasove lahko večinoma namenili opoziciji.

Med bolj znanimi obrazi med kandidati je tudi vodja Srbske radikalne stranke Vojislav Šešelj, oproščeni haaški obtoženec in nekdanji Vučićev mentor, ki kandidira že devetič, a večjega uspeha ne more pričakovati.

Volišča bodo odprta od 7. do 20. ure. Na 90 voliščih bodo volili tudi kosovski Srbi na Kosovu, kjer volitve organizira Ovse. Ob domačih bodo potek nadzirali tudi mednarodni opazovalci. Prvi bolj zanesljivi začasni izidi bi bili lahko znani okoli 22. ure.