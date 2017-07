V stampedu na nogometnem stadionu v Senegalu mrtvi in poškodovani

Na nogometnem stadionu v senegalski prestolnici Dakar je množica v soboto do smrti poteptala osem ljudi, najmanj 60 jih je poškodovanih. Nesreča se je zgodila po spopadu navijačev in potem ko je policija uporabila solzivec, zaradi česar so ljudje panično bežali s stadiona, pri tem pa med drugim zrušili manjši zid.

Na stadionu Demba Diop so ob koncu tekme med kluboma Stade de Mbour in Union Sportive Ouakam izbruhnili spopadi med navijači. Nekateri so v nasprotnike metali predmete in kamenje. Policija je uporabila solzivec, zaradi česar so ljudje panično bežali s stadiona. Pri tem so plezali čez manjši zid, ki se je zrušil in po navedbah očividcev pod seboj pokopal nekaj ljudi.

Senegalski minister za šport Matar Ba je povedal, da je bilo poškodovanih najmanj 60 ljudi, ki so jih prepeljali v bližnje bolnišnice. Napovedal je še ustrezne ukrepe, da se kaj podobnega ne bi ponovilo.