V več kot 500 mestih po svetu danes potekajo shodi za znanost

V Avstraliji in Novi Zelandiji se je danes več tisoč ljudi udeležilo prvih pohodov za znanost, ti bodo sicer čez dan potekali v več kot 500 mestih po svetu. Shode je spodbudila skrb pred alternativnimi dejstvi, vendar kot zatrjujejo organizatorji, shod ni uperjen proti predsedniku ZDA Donaldu Trumpu niti proti nobeni politični stranki.

Cilj pohoda je zaščita ključne vloge znanstvenega raziskovanja pri oblikovanju javnih politik in protest proti potovalnim omejitvam, ki preprečujejo prost pretok informacij in znanja, poudarjajo ameriški organizatorji.

Glasni protestniki v Sydneyju so bili oblečeni v bele halje in pozivali politike, naj podpirajo znanstveno skupnost. "Brez znanosti je samo fikcija" in "Potrebujemo mislece ne zanikovalce" je pisalo na transparentih, ki so jih protestniki nosili s seboj.

Zaradi skrbi, da je znanost pod političnim udarom trenutne konservativne vlade se je v Avstraliji zbralo več ljudi na shodih tudi v drugih večjih mestih, kot so Melbourne, Brisbane, Perth in Adelaide. Na Novi Zelandiji pa so bili največji shodi v Wellingtonu in Aucklandu.

"V tem času je toliko lažnih novic in alternativnih dejstev, ki krožijo naokoli, zato je pomembno, da se spomnimo, da je znanost tista, ki je zgradila družbo, kot jo poznamo danes," je dejala ena od udeleženk shoda v Sydneyju.

Med drugim danes shode organizirajo še v več evropskih državah ter Braziliji, na Japonskem, v Mehiki, Nepalu, Nigeriji in Južni Koreji.

V Sloveniji je shod potekal že v sredo, ko je okoli 500 raziskovalcev izrazilo protest zaradi krčenja sredstev za raziskave in inovacije.