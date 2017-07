V streljanju med koncertom v nočnem klubu v ZDA več ranjenih

Incidenta ne obravnavajo kot terorizem. (Foto: AP)

V ameriški zvezni državi so v nočnem klubu v kraju Little Rock odjeknili streli. Ranjenih naj bi bilo najmanj 17 ljudi, nekaj naj bi se jih poškodovalo med begom iz kluba.

Mestna policija je tvitnila, da menijo, da incident, ki se je zgodil v zgodnjih jutranjih urah, ni povezan s terorizmom. "Zdi se, da gre za spor, do katerega je prišlo na koncertu," so dodali.

Med ranjenimi je eden huje poškodovan, ostali so utrpeli lažje poškodbe. Žrtve so stare od 16 do okoli 25 let.

Policija motiva streljanja še ne pozna, prav tako niso še nikogar prijeli.