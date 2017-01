VIDEO: V streljanju na floridskem letališču pet mrtvih in osem ranjenih

Na letališču Fort Lauderdale na Floridi so odjeknili streli. Ubitih je bilo pet ljudi,osem je ranjenih in so jih prepeljali v bolnišnico, je sporočil šerif. Osumljenca, ki naj bi deloval sam, so oblasti že prijele. Aretaciji se ni upiral.

Pojavila so se poročila o še enem strelcu, vendar je šerif Scott Israel pojasnil, da to ne drži, ampak da se je pri evakuaciji ena oseba poškodovala. Policisti in zvezni agenti preiskujejo območje.

Strelec, ki po navedbah prič ni govoril, je bil videti star med 20 in 30 let. Šerif je še povedal, da ga niso ustrelili in in so ga že odpeljali na zaslišanje. Strelec je bil po poročanju medijev potnik, ki je priletel z Aljaske, imel naj bi vojaško izkaznico, orožje pa je prijavil pri pregledu prtljage.

Napad se je zgodil v prostoru za prevzem prtljage na terminalu dve. Letališče je zaprto in ni jasno, kdaj bo spet operativno.

Letališče v Fort Lauderdalu je sicer precej prometno, preko njega potujejo številni turisti, ki prihajajo na križarjenja po Karibih.

Motiv strelca še ni jasen, na letališču pa je po navedbah prič izbruhnila panika, potniki pa so se pognali v beg.