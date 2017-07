V streljanju pred mošejo v francoskem Avignonu ranjenih osem ljudi, med njimi tudi sedemletna deklica

V streljanju pred mošejo v Avignonu na jugovzhodu Francije je bilo v nedeljo zvečer ranjenih osem ljudi.

Napad se je zgodil okoli 22.30, ko sta dva moška s kapuco stopila iz avtomobila in s pištolo in puško pričela streljati na vernike, ki so ravno tisti čas zapuščali mošejo. Po besedah enega od očividcev naj bi ljudje, zatem ko so opazili oborožena moška, pričeli teči, poroča BBC. V črnem Renault Cliu naj bi bili sicer štirje moški, je še dejal očividec.

Napad naj ne bi bil usmerjen na vernike

V streljanju je bilo lažje ranjenih osem oseb, vključno s sedemletno deklico, ki bi jo naj poškodoval šrapnel. Dva od ranjenih sta na zdravljenju v bolnišnici.

Francoska policija incidenta naj ne bi obravnavala kot teroristični napad. "Po doslej znanih podatkih, mošeja ni bila cilj napada. Dejstvo, da se je napad zgodil na ulici pred verskim objektom, nima povezave s samim napadom," je dejal tožilec. Napad tako naj ne bi bil neposredno usmerjen na vernike, ki so takrat zapuščali mošejo.

Okrožna sodnica Laure Chabaud pa je dejala, da je strelski incident najverjetneje posledica spora med mladimi.

Prejšnji teden incident v predmestju Pariza

Streljanje se je zgodilo le nekaj dni potem, ko je v pariškem predmestju Creteil moški z vozilom poskušal podreti varnostno ograjo pred mošejo. V napadu na srečo ni bil nihče ranjen. Voznik avtomobila, 43-letni Armenec, naj bi trpel za shizofrenijo.

Francija medtem ostaja v pripravljenosti ob povečani varnosti po aprilskem napadu na pariško policijo ter vrsti terorističnih incidentov v zadnjih letih.