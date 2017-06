V streljanju ranjen republikanski kongresnik Steve Scalise

(Foto: AP)

V mestu Alexandria v ameriški zvezni državi Virginija so med baseball treningom odjeknili streli. Ustreljen je bil vodja poslanske skupine republikancev v predstavniškem domu Steve Scalise in najmanj dva policista, ki sta dogodek varovala.

Zgodilo se je na baseball stadionu YMCA, poleg stadiona Eugenea Simpsona. Mike Lee, republikanec iz Utaha, je za Fox News povedal, da je bil Scalise ustreljen v predelu kolka in da bo preživel.

Policisti, ki so najprej na Twitterju sporočili, da se odzivajo na množično streljanje, so po poročanju CNN pozneje sporočili, da je šlo za "nameren napad".

Kot je pojasnil republikanski poslanec Mo Brooks, so na strele odogvorili Scalisovi telesni stražarji. Strelca, oboroženega s polavtomatsko puško, so po njegovih besedah priprli.

Kako hude so poškodbe ranjenih policistov, še ni znano, eden od prisotnih je povedal, da so uporabili pas, da so pomagali enemu od njih. Strelec je bil po njegovih besedah svetlopolt moški, ki ga je videl le za "sekundo ali dve". Imel naj bi polavtomatsko orožje. "Streljal je na različne ljudi, nič ni rekel. Lahko si predstavljate, kako si bili ljudje prestrašeni."

Policisti so sporočili, da je šlo za nameren napad. (Foto: AP)

Na incident se je že odzval ameriški predsednik Donald Trump. "Smo globoko užaloščeni ob tej tragediji. Naše misli in molitve so s člani kongresa, njihovimi uslužbenci, policijo na Kapitolu, prvimi, ki so se odzvali, in vsemi drugimi prizadetimi," so sporočili iz Bele hiše. Trump je na Twitterju Scalisa označil za pravega prijatelja in domoljuba.