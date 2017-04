V strmoglavljenju manjšega letala pri Lizboni pet mrtvih, med njimi voznik tovornjaka

V bližini supermarketa v kraju Tires, zahodno od portugalske prestolnice Lizbone, je strmoglavilo v Švici registrirano manjše letalo. Umrlo je pet ljudi.

Portugalski mediji navajajo, da so umrli pilot in trije potniki na letalu - gre za tri francoske in enega švicarskega državljana - in voznik tovornjaka, ki ga je zadelo letalo. Po poročanju tujih medijev je zadelo tovornjak, ko je voznik raztovarjal svoje blago pred supermarketom.

Letalo, ki je bilo na poti v francoski Marseille, je strmoglavilo kmalu po vzletu.