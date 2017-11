VIDEO: V Sydneyju avtomobil zapeljal v šolsko učilnico, dva otroka umrla, še 17 je ranjenih

V Sydneyju je avtomobil zapeljal v šolsko učilnico osnovne šole Banksia Road. Pri tem sta umrla dva dečka, stara osem let, še trije so bili hudo ranjeni. Na prizorišču so zaradi manjših poškodb oskrbeli še 17 otrok in učiteljico.

"Vozilo je zapeljalo v zgradbo in na žalost je več majhnih otrok ranjenih," je sporočil predstavnik policije v Nove Južnem Walesu Stewart Smith. "Po trčenju je bilo pet otrok urgentno prepeljanih v bolnišnico Westmead. Na žalost sta dva od teh otrok, fantka, preminila," je dodal.

Predstavnica reševalne službe Stephanie Radnidge je povedala, da je bilo na prizorišču nesreče kot v peklu. "Na kraju te grozovite nesreče so bili številni pretreseni otroci in učitelji," je dejala. "Jokali so, bili so pretreseni, nekateri so klicali starše, kar je normalen odziv v takšnih tragičnih okoliščinah," je dodala.

Eden od pretresenih očetov je povedal, da je s še dva moškima dvignil avto z dečka, ki je umiral, nek drugi otrok pa je sredi kaosa klical mamo.

Avtomobil se je zaletel v leseno poslopje, v katerem je bila učilnica, kmalu po začetku pouka.

Oblasti so 52-letni voznici, ki je povzročila nesrečo, odvzele vozniško dovoljenje ter jo ovadile zaradi povzročitve smrti z nevarno vožnjo in nepazljive vožnje. Ženska naj bi pred tem v šoli odložila otroka.