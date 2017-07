FOTO: V Turčiji obeležujejo prvo obletnico spodletelega državnega udara

V Turčiji so po poskusu državnega udara izvedli največjo čistko v zgodovini države, v okviru katere so aretirali več kot 50.000 ljudi, več kot 100.000 jih je ostalo brez službe.

Dežela na dveh celinah se hkrati sooča z napetostmi na diplomatskem prizorišču, predvsem v odnosih z Evropsko unijo in ZDA, trenutno pa se ukvarja z omejevanjem škode v diplomatski krizi, v katero je vpleten njen zalivski zaveznik Katar.

V mili poletni noči s 15. na 16. julij 2016 so elementi v turški vojski, nezadovoljni s 15-letnim vladanjem Erdogana, poskušali prevzeti oblast. Pučisti so zaprli mostove v Istanbulu, bombardirali parlament v Ankari in na ulice poslali tanke.

Toda njihov poskus se je izjalovil in Erodogan se je s počitnic zmagovito vrnil v Istanbul, ulice turških mest pa so preplavili tisoči Turkov, ki so nasprotovali udaru.

Erdogan je za poskus udara takoj obtožil svojega nekdanjega zaveznika, zdaj smrtnega sovražnika, islamskega pridigarja Fethullaha Gülena, ki je skozi desetletja vztrajno gradil svoj vpliv v turškem sodstvu, policiji in vojski. Gülen je iz svoje rezidence v Pensilvaniji zanikal obtožbe.

Med poskusom prevrata je bilo ubitih 250 ljudi, ki so jih razglasili za mučenike. Za turške oblasti je bil poraz pučistov zmaga za demokracijo. Bosporski most v Istanbulu, kjer je bilo žarišče spopadov, so preimenovali v most mučenikov 15. julija.

V Turčiji bodo danes pripravili vrsto žalnih slovesnosti, Erdogan pa bo imel govor na omenjenem mostu. 15. julij so razglasili za državnik praznik – dan demokracije in narodne enotnosti.