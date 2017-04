V Turčiji odprli prva volišča za referendum o ustavnih spremembah

Volivec oddaja glas v Diyarbakirju, kjer so se volišča odprla najprej. (Foto: AP)

Na vzhodu Turčije – v Diyarbakirju in drugih mestih – so se ob 6. uri odprla prva volišča za referendum, na katerem turški volivci odločajo o ustavnih spremembah.

Turčija se je z današnjim referendumom znašla na razpotju v svoji sodobni zgodovini. Odločali bodo namreč o povečanju pristojnosti predsednika države. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan upa, da bo z referendumom utrdil svojo vlogo modernega in nezamenljivega voditelja 80-milijonske države.

Če bodo državljani na referendumu zavrnili ustavne spremembe, bo to za Erdogana hud udarec, če jih bodo podprli, se bodo njegove pristojnosti znatno povečale.

Glasovnice (Foto: AP)

Erdoganovi kritiki pravijo, da bodo spremembe spodkopale demokratičen nadzor, najglasnejši nasprotniki pa trepetajo pred diktaturo. Vlada po drugi strani zagotavlja, da bo predsedniški sistem izkoreninil terorizem, preprečil vojaške udare in pospešil gospodarsko rast.

Turške oblasti so ob referendumu močno poostrile varnostne ukrepe po državi, kjer še vedno veljajo izredne razmere po lanskem poskusu državnega prevrata. Za varnost skrbi okoli 380.000 pripadnikov varnostnih sil – 251.000 policistov in 128.000 pripadnikov vojske. Mobilizirali so tudi 70.000 vaških stražarjev v pretežno kurdskih predelih države.