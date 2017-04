V Turčiji prepovedali Wikipedio

Turške oblasti so v državi onemogočile dostop do popularne spletne enciklopedije Wikipedia. Zakaj so jo prepovedale, ni jasno, navajajo tuji mediji. Spletna stran naj ne bi bila več dosegljiva oda 8. ure po lokalnem času.

Oblasti so sporočile, da so bili po tehnični analizi in na podlagi zakona 5651 (ki govori o internetu), sprejeti ukrepi za to stran. Razlogov niso navedli.

Na družbenih omrežjih, ki so bili v preteklosti že večkrat tarče prepovedi v Turčiji, je završalo. Uporabniki so ugibali, da najverjetneje predsednik Recep Tayyip Erdogan tako skuša zatreti kritiko, ki se je pojavila na tej spletni strani.

Wikipedia je v preteklosti doživela cenzuro tudi v drugih državah, in sicer začasno je bila prepovedana v Rusiji in tudi na Kitajskem.