V Ukrajini razneslo mino, ki je ubila člana Ovse: 'Ubiti opazovalec ni bil slovenski državljan'

V eksploziji mine na vzhodu Ukrajine je bil danes ubit opazovalec Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), je prek Twitterja sporočil predsedujoči Ovseju, avstrijski zunanji minister Sebastian Kurz. To je prva smrtna žrtev med člani misije Ovseja od njene namestitve na območju pred več kot tremi leti.

Mino je blizu neke vasi v separatistični regiji Lugansk razneslo, ko je nanjo zapeljalo oklepno vozilo z opazovalci Ovseja. En opazovalec je bil v eksploziji poškodovan.

"Tragična novica iz Ukrajine: Patrulja SMM (posebne opazovalne misije) v Ukrajini je zapeljala na mino. En član patrulje je bil ubit, eden pa ranjen," je zapisal Kurz. "Smrt kolega je šok za ves Ovse," je še poudaril.

Uradnik organizacije v Kijevu je dejal, da narodnosti žrtve ne morejo razkriti, saj o tem še niso obvestili njegovih bližnjih. Prav tako niso razkrili podatkov o zdravstvenem stanju poškodovanega opazovalca.

S slovenskega zunanjega ministrstva so sporočili, da na podlagi informacij, pridobljenih v stiku z opazovalno misijo Ovseja, ubiti opazovalec ni bil slovenski državljan.

Vodja avstrijske diplomacije je zahteval tudi podrobno preiskavo današnjega incidenta. "Odgovorni bodo odgovarjali," je zapisal.

Separatisti z območja Luganska, kjer je eksplozija odjeknila, so na svoji uradni strani zapisali, da je skupina opazovalcev skrenila z glavne poti na pot, ki ni varna. "Vemo, da je patruljna skupina zavila z glavne na stranske poti, ki so prepovedane z mandatom posebne opazovalne misije Ovseja," so sporočili. Poudarili so še, da so člane misije večkrat opozorili, naj med patruljiranjem upoštevajo varnostne ukrepe. Trditve upornikov doslej niso bile potrjene.

Več sto opazovalcev Ovseja nadzira uresničevanje mirovnih dogovorov na vzhodu Ukrajine, kjer je od začetka konflikta aprila 2014 med ukrajinsko vojsko in proruskimi uporniki umrlo že več kot 10.000 ljudi, dva milijona ljudi pa je moralo zapustiti svoje domove.