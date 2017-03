V ukrajinskem rudniku eksplodiral metan - okoli 8 mrtvih, 20 rudarjev pogrešajo

Na zahodu Ukrajine je v rudniku odjeknila eksplozija metana. Okoli 11 rudarjev je po poročanju RT umrlo, šestim se je uspelo rešiti. Lokalne oblasti so sporočile, da 20 ljudi še vedno pogrešajo. V času nesreče je bilo v rudniku sicer 172 rudarjev, kopali so na globini okrog 550 metrov. Reševalne ekipe so že na kraju dogodka.

"Žrtve so, a številka 11 za zdaj še ni potrjena," je dejal vodja lvovske regije Oleg Sinjutka. "Več rudarjev je hudo ranjenih, reševalci jim nudijo prvo pomoč."

"To je katastrofa za Stepnajo. Eksplozija metana. 11 mrtvih," je takoj po eksploziji na Facebooku namreč napisal Mihajlo Volinec, vodja sindikata rudarjev v premogovniku. Rudnik se nahaja v regiji Lvov in deluje od leta 1978, uvrščajo pa ga v sam vrh najbolj nevarnih, saj se v njem nahajajo ogromne količine metana. Nesreče so v ukrajinskih rudnikih sicer precej pogoste in vsako leto zahtevajo nekaj smrtnih žrtev.

Energijski sektor v Ukrajini je trenutno v veliki krizi zaradi pomanjkanja premoga, nujnega za preskrbo z elektriko in ogrevanjem. Premog so zagotavljale regije na vzhodu države, ki jih vodijo uporniki, a pred približno mesecem dni je nekaj pripadnikov paravojaških skupin postavilo blokade na železniških tirih in tako zaustavilo dobavo premoga.