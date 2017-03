FOTO: V eksploziji na sedežu IMF v Parizu ranjena uslužbenka, ki je odprla sumljivo pošiljko

V pisarni Mednarodnega denarnega sklada (IMF) v Parizu je odjeknila eksplozija, pri čemer je bila ranjena ena oseba.

Gre za uslužbenko, ki je odprla paket, v katerem je bila eksplozivna snov. Šef pariške policije Michel Cadot je pojasnil, da se zdi, da je bilo v pošiljki nekakšno doma izdelano pirotehnično sredstvo, nikakor pa ne bomba.

Naprava je bila črna, valjaste oblike, velika približno 30 centimetrov, eksplozija pa je bila tako velika, da so šrapneli zadeli strop sobe, poroča The Independent. Ženska je opečena po rokah in obrazu.

Iz stavbe, ki leži blizu Slavoloka zmage, so preventivno evakuirali približno 150 zaposlenih, na kraj dogodka pa so prišli forenziki, ki so pregledali prostore.

Uslužbenci so povedali, da so v dneh pred dogodkem prejeli telefonske grožnje, a ni dokazov, da bi jih lahko povezali z nevarno pošiljko.

V pisarni Mednarodnega denarnega sklada (IMF) v Parizu je odjeknila manjša eksplozija. (Foto: AP)

Christine Lagarde: Obsojam ta strahopetna dejanja

Direktorica denarnega sklada Christine Lagarde, ki se mudi v Nemčiji, je sporočila, da je bila o eksploziji obveščena. "Obsojam ta strahopetna nasilna dejanja in vam zagotavljam, da bo IMF še naprej delal v skladu z mandatom," je dejala.

Dodala je, da je v stikih s pariškim uradom in da je kolegom izrazila sožalje. IMF pa tesno sodeluje s francoskimi oblastmi pri preiskavi incidenta, je še dodala bivša francoska finančna ministrica.

Francoski predsednik Francois Hollande je incident označil za napad. Zagotovil je, da bodo našli odgovorne. Francija je sicer bila tarča vrste terorističnih napadov islamskih skrajnežev od leta 2015.

Pošiljko z eksplozivom prejeli tudi v Berlinu

Pošiljko, ki je vsebovala mešanico eksploziva, so prejeli tudi na nemškem finančnem ministrstvu, poroča BBC. Pošiljka, ki je bila poslana v sredo, je bila namenjena ministru Wolfgangu Schäublu, a so jo pravočasno prestregli na vložišču, tako da žrtev ni zahtevala.

"V paketu je bil eksploziv," je sporočila berlinska policija. "Pošiljka je bila zasnovana tako, da bi pri odprtju povzročila čim več žrtev."

Na paketu je bila grška znamka, so potrdili v Atenah, odgovornost pa je na svoji spletni strani že prevzela grška skrajno levičarska skupina Zarota ognjenega jedra, poroča nemški Bild. Poteka preiskava o tem, kako je nevarna pošiljka lahko prišla mimo grških varnostnih organov.

Omenjena skupina, ki je na ameriškem seznamu terorističnih skupin, je leta 2010 poslala pisma bombe na tuja veleposlaništva v Grčiji, nato pa še takratnemu predsedniku Evropske komisije Joseju Manuelu Barrosu, nemški kanclerki Angeli Merkel ter italijanskemu premierju Silviu Berlusconiju.

Povezav med incidentoma še niso ugotovili.