V Varšavi vrh Pobude treh morij s Trumpom kot posebnim gostom

Trump bo poseben gost srečanja voditeljev držav Pobude treh morij. (Foto: AP)

Pobuda treh morij povezuje Litvo, Latvijo, Estonijo, Poljsko, Češko, Slovaško, Madžarsko, Avstrijo, Hrvaško, Slovenijo, Romunijo in Bolgarijo. To bo drugi vrh pobude po lanskem srečanju v Dubrovniku.

Pobuda je namenjena krepitvi srednjeevropskega sodelovanja in povezovanja severa in juga – od Baltskega do Jadranskega in Črnega morja. Cilj naj bi bilo oblikovanje neformalne platforme za krepitev politične podpore projektom, ki so v skupnem interesu sodelujočih držav, EU in celotne transatlantske skupnosti.

Glavne prioritete pobude so razvoj transportnih povezav v okviru regije, ki bodo prispevale k njeni nadaljnji integraciji in povezljivosti z EU, uresničitev ciljev energetske politike EU, spodbujanje gospodarskega sodelovanja med državami regije ter zagotavljanje sinergije s politikami EU.

Gost zasedanja, ki bo namenjeno tudi razpravi o transatlantskih odnosih, bo ameriški predsednik Donald Trump. Na svoji drugi poti v tujino prihaja v Evropo na vrh skupine G20, ki bo v petek in soboto v Hamburgu.

Kot so napovedali v Washingtonu, se bo Trump ločeno srečal z gostiteljem srečanja, poljskim predsednikom Andrzejem Dudo, ter sogostiteljico, hrvaško predsednico Kolino Grabar-Kitarović. Po neuradnih navedbah hrvaških diplomatskih virov bo hrvaška predsednica Trumpa seznanila tudi s hrvaškimi stališči glede arbitražne sodbe o meji s Slovenijo.

Trump naj bi se sicer v pogovoru z ostalimi voditelji 12 srednjeevropskih, baltskih in zahodnobalkanskih držav osredotočil predvsem na razvoj infrastrukture in energetske varnosti.

Trump ima na programu tudi govor na trgu Krasinski, kjer se je leta 1944 začela vstaja proti nacistom. Tam bo predstavil svojo vizijo ne samo prihodnosti odnosov ZDA z Evropo, temveč tudi prihodnosti transatlantskega zavezništva ter kaj to pomeni za ameriško varnost in ameriško blaginjo, je napovedal njegov svetovalec za nacionalno varnost Herbert Raymond McMaster.