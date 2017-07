Namesto otroški bolnišnici donirana sredstva namenila razkošni prenovi kardinalovega stanovanja

Nekdanja upravitelja znane vatikanske otroške bolnišnice sta obtožena utaje denarja, saj sta 422.000 evrov doniranih sredstev, namesto bolnišnici, namenila razkošni prenovi stanovanja nekdanjega vatikanskega tajnika. (Foto: AP)

Na vatikanskem sodišču se je z današnjim uvodnim zaslišanjem pričelo sojenje nekdanjemu predsedniku otroške bolnišnice Bambino Gesu Giuseppeju Profitiju in njenemu nekdanjemu finančniku Massimu Spini. Nekdanja upravitelja znane vatikanske otroške bolnišnice sta obtožena utaje denarja, saj sta 422.000 evrov doniranih sredstev, namesto bolnišnici, namenila razkošni prenovi stanovanja nekdanjega vatikanskega tajnika Tarcisija Bertoneja.

Nekdanjega kardinala Bertoneja, ki je bil pod papežem Benediktom XVI. med leti 2005 in 2013 vatikanski državni tajnik, v primeru zaenkrat še niso obtožili, vendar bo septembra verjetno vseeno moral na sodišče v vlogi priče. Bertone je sicer trdil, da je prenovo plačal sam, ter da o prispevkih iz otroške bolnišnice ni vedel nič. A, ko je leta 2015 po novinarskem razkritju škandal prišel v javnost, je Bretone bolnišnici spontano daroval 150.000 evrov.

Nekdanji predsednik bolnišnice Bambino Gesu Profiti je priznal, da je denar zapravil za prenovo, vendar je branil odločitev za prenovo, saj naj bi bolnišnica stanovanje nameravala uporabljati ob dobrodelnih dogodkih za zbiranje denarnih donacij.

Podjetje, ki sta ga Profiti in Spina najela za prenovo kardinalovega stanovanja ima sedež v Veliki Britaniji, bolnišnica pa se nahaja na italijanskem ozemlju, zato so zagovorniki obtoženih vložili zahtevo, naj o zadevi odločata Italija ali Velika Britanija, saj naj Vatikan ne bi imel pristojnosti.

Po vatikanskem pravu se lahko za tovrsten prekršek izreče do deset let zaporne kazni. Kazenska sojenja v Vatikanu so precej redka in se hitro zaključijo, zato bodo sodbo verjetno izrekli še pred koncem leta.