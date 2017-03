V Venezueli, državi z največ nafte, primanjkuje bencina. Ker nimajo (delujočih) rafinerij

V Venezueli, ki ima največje zaloge nafte na svetu, primanjkuje bencina. Na bencinskih črpalkah v prestolnici Caracas in drugih mestih v tej južnoameriški državi, ki se spopada z globoko politično in gospodarsko krizo, se že več dni vijejo dolge vrste.

Podpredsednik državnega naftnega koncerna PDVSA, Ysmel Serrano, je pojasnil, da do pomanjkanja bencina prihaja zaradi "zakasnitev pri ladijskem prevozu goriva", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Caracasu je bilo mogoče v minulih dneh od 290 bencinskih črpalk bencin natočiti le na 90. Venezuela ima sicer bogate zaloge črnega zlata, vendar premalo ustrezno delujočih rafinerij, zaradi česar mora uvažati velike količine bencina. Cene bencina so sicer zaradi subvencij med najnižjimi na svetu.

Eden od razlogov za dolge vrste pred črpalkami bi po ocenah dpa lahko bila inflacija, zaradi katere postaja uvoz bencina vse dražji, državi pa primanjkuje deviz.

V Venezueli sicer že nekaj časa redno prihaja do protestov zaradi gospodarske in politične krize. V državi se, vse odkar so padle cene nafte, njenega glavnega izvoznega proizvoda, soočajo s pomanjkanjem hrane, zdravil in osnovnih dobrin. Predsednik države Nicolas Maduro je za krizo okrivil zaroto pod vodstvom ZDA.