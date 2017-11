V Vukovarju spomin na vojno kalvarijo in zločine ne bledi

Več kot 65 tisoč ljudi se je v Vukovarju s tradicionalnim pohodom od bolnišnice do pokopališča spomnilo bojev in padca tega mesta. Letošnja spominska slovesnost je minila tudi v pričakovanju sodbe še zadnjemu obtožencu na haaškem sodišču za vojne zločine: prihodnji teden naj bi zaradi zločinov v Bosni in Hercegovini obsodili srbskega generala Ratka Mladića.