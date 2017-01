V Washingtonu zborovanje proti pravici do splava

V Washingtonu so se danes - v času obletnice zgodovinske odločitve vrhovnega sodišča ZDA glede splava - zbrali nasprotniki pravice žensk do splava.

Že pred zborovanjem se je začel prepir glede številk. Nacionalna služba za parke pričakuje 50.000 ljudi, Donald Trump pa je dan prej napovedal 600.000 ljudi in vnaprej napadel medije, da o tem ne bodo poročali in da bodo lagali o številu udeležencev. Trump se še vedno ni sprijaznil s fotografijami, ki kažejo večje število udeležencev na inavguraciji Baracka Obame leta 2009 kot pa na njegovi.

Podzemna železnica v Washingtonu je sporočila, da je bilo do 11. ure zjutraj 237.000 potnikov, kar je povprečen delovni dan v Washingtonu, in več, kot se jih je vozilo prejšnji petek ob Trumpovi inavguraciji (193.000), in tudi manj, kot se jih je vozilo dan kasneje v soboto, ko je potekal pohod za pravice žensk in proti Trumpu (275.000).

Za sobotno zborovanje žensk je v Washington po podatkih mestne uprave za transport prišlo 1800 avtobusov, za Trumpovo inavguracijo 450, za zborovanje proti splavu pa nekaj več kot 100. Podatki govorijo zase, ankete pa prav tako in te kažejo, da je ameriška javnost zelo razdeljena glede splava. Približno na polovico z rahlo prednostjo zagovornikov pravice do splava.

Nasprotniki pravice do splava so s Trumpovo zmago in popolno oblastjo republikancev v kongresu dobili novo energijo in pričakujejo, da bo Trump prihodnji teden na položaj vrhovnega sodnika imenoval nekoga, ki si bo prizadeval to pravico ukiniti.

Takole so ob inavguraciji Donalda Trumpa protestirali za pravice žensk, danes pa so se zbrali nasprotniki pravice žensk do splava. (Foto: AP)

Trump najprej podporal pravico do splava, med kampanjo pa ej svoje mnenje spremenil

Trump je bil do nedavnega demokrat, ki je podpiral pravico do splava. Med kampanjo je kot republikanec spremenil mnenje, po sobotnem zborovanju žensk pa ga je, kot kažejo izjave na zborovanju republikancev v Philadelphii, zaostril.

Med prvimi njegovimi izvršnimi ukazi je bil konec financiranja organizacij, ki po svetu pomagajo ženskam z nasveti in pomočjo pri splavu. Napoveduje tudi, da bo podpisal vse zakone za omejitev pravice do splava, ki bodo prišli iz republikanskega kongresa.

Podprl bo tudi konec proračunskega financiranja organizacije Načrtovano starševstvo, ki pomaga revnim ženskam pri zdravstvu, vključno s splavom. Organizacija poskrbi za okoli četrtino vseh splavov v ZDA, kjer ženske ne morejo enostavno k zdravniku ali v bolnišnico, ampak v samo za ta namen posebej specializirane klinike za splave.

Najbolj pomembna pa bo sestava vrhovnega sodišča, kajti le to lahko odpravi svojo odločitev iz leta 1973, ki je uzakonilo pravico do splava po celotnem ozemlju ZDA.

Število splavov v ZDA iz leta v leto pada zaradi boljšega dostopa do kontracepcije, boljše informiranosti, deloma pa tudi zaradi številnih omejitev pravice do splava po državah, v katerih vladajo republikanci. Leta 2014 je bilo manj kot milijon splavov.

Za zagovornike pravice do življenja je to še vedno genocid, na kar opozarjajo vsako leto v Washingtonu okrog obletnice sodne odločitve v primeru Roe proti Wade. Zborovanje je ponavadi 22. januarja, letos pa so ga malce prestavili zaradi Trumpove inavguracije.

"Pohod za življenje" sta z govorom med drugim pozdravila podpredsednik ZDA Mike Pence in Trumpova svetovalka Kellyanne Conway. Po govorih na National Mallu pa se bodo protestniki, med katerimi bodo tudi številni republikanski kongresniki, odpravili proti sedežu vrhovnega sodišča.