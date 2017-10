V ZDA, kjer je orožje na dosegu roke, so strelski napadi precej pogosti

Današnji strelski napad v Las Vegasu, kjer je napadalec z višine streljal na množico na koncertu ter ubil več kot 50 ljudi, najmanj 200 pa jih je ranil, velja za najbolj krvavega v zgodovini ZDA.

Takšni pokoli so sicer v državi, kjer je orožje relativno lahko dosegljivo, pogosti. Sledi kronologija najhujših napadov v ZDA v zadnjih desetletjih.

1. avgust 1966 - Študent strojništva je na teksaški univerzi v Austinu v streljanju, ki je trajalo uro in pol, ubil 16 ljudi ter jih ranil 32. Jutro pred streljanjem je umoril svojo ženo in mater. Njegovo streljanje na univerzi je ustavil policist, ki ga je ubil.

18. julij 1984 - Brezposelni 41-letnik je v strelskem pohodu v McDonaldsovi restavraciji v Kaliforniji ustrelil 21 ljudi ter jih ranil 19, njegov pohod pa je končal policijski ostrostrelec, ki ga je ubil.

20. avgust 1986 - 44-letni poštni uslužbenec, ki mu je grozila odpustitev, je na pošti v Oklahomi v nekajminutnem streljanju ustrelil 14 sodelavcev ter jih ranil šest. Na koncu si je sodil sam.

18. junij 1990 - Oborožen moški je v pisarni General Motorsa v kraju Jacksonville na Floridi streljal na naključne mimoidoče in pri tem ubil devet ljudi ter ranil štiri. Dan prej je umoril dve osebi. Po drugem streljanju je storil samomor.

16. oktober 1991 - V enem od najhujših strelskih pohodov v ZDA je 35-letni moški v mestu Killeen v zvezni državi Teksas z avtomobilom zapeljal v restavracijo in ustrelil 23 ljudi. Brezposelni nekdanji vojak si je na koncu sodil sam.

20. april 1999 - V streljanju na srednji šoli Columbine v zvezni državi Kolorado sta 18-letni in 17-letni dijak ubila 12 sošolcev in učitelja, ter jih več kot 20 ranila. Po streljanju sta si sodila sama.

16. april 2007 - 23-letni študent iz Južne Koreje je med strelskim pohodom na tehniški univerzi v Blacksburgu v ameriški zvezni državi Virginia ustrelil 32 študentov in predavateljev, zatem pa storil samomor.

24. december 2008 - Moški, preoblečen v božička, je vdrl na božično zabavo v predmestju Los Angelesa in ustrelil devet ljudi, med njimi tudi svojo bivšo ženo ter njena starša. Na koncu si je sodil sam.

Žalujoči po strelskem napadu v Orlandu, ki je do danes veljal za najhujšega v zgodovini ZDA. (Foto: AP)

9. marec 2009 - Moški v ameriški zvezni državi Alabama je pobil deset ljudi, med njimi več svojih sorodnikov, na koncu pa ustrelil še sebe.

29. marec 2009 - V strelskem napadu v domu za ostarele v mestu Carthage v ameriški zvezni državi Severna Karolina je strelec ubil osem oskrbovancev, starih od 78 do 98 let, in strežnika.

3. april 2009 - V prostore centra za pomoč priseljencem v kraju Binghamton v ameriški zvezni državi New York je vdrl do zob oborožen moški. Ubil je 14 ljudi ter zajel med 20 in 40 talcev. Na koncu si je sodil sam. Napadalec je tik pred napadom izgubil službo.

3. avgust 2010 - Uslužbenec skladišča distribucijskega podjetja za pivo in vino v ameriški zvezni državi Connecticut je v streljanju ubil osem nekdanjih sodelavcev, nato pa si je sodil še sam.

8. januar 2011 - Na srečanje ameriške demokratske kongresnice Gabrielle Giffords z volivci v Tusconu v ameriški zvezni državi Arizona je vdrl moški in začel streljati. Ubil je šest ljudi, med njimi zveznega sodnika, kongresnica pa je bila v napadu huje ranjena.

20. julij 2012 - V kinodvorani v kraju Aurora v zvezni državi Kolorado je med nočno premiero filma o Batmanu z naslovom Vzpon Viteza 24-letni študent nevroznanosti ubil 12 ljudi, skoraj 80 pa jih je ranil.

5. avgust 2012 - V streljanju v sikhovskem templju blizu Milwaukeeja v ameriški zvezni državi Wisconsin je 40-letni strelec ubil šest ljudi in ranil štiri. Kasneje je med spopadom s policijo storil samomor.

14. december 2012 - Strelec je v streljanju na osnovni šoli v premožnem kraju Newtown severno od New Yorka ubil 27 ljudi, od tega kar 20 otrok, starih šest in sedem let. Še pred tem je 20-letnik doma ubil svojo mamo, po pokolu pa je storil samomor.

7. junij 2013 - V strelskem pohodu v mestu Santa Monica v zvezni državi Kalifornija je 23-letni John Zawahri ubil šest ljudi in ranil štiri. Kasneje so ga pokončali policisti v knjižnici tamkajšnje univerze, kjer je streljal na ljudi, vendar ni nikogar zadel.

16. september 2013 - 34-letni mornariški pogodbenik Aaron Alexis je v vojaškem kompleksu Navy Yard v Washingtonu ubil 12 ljudi, preden je tudi sam umrl v spopadu s policisti.

64-letnik je v Las Vegasu ubil najmanj 50 ljudi in jih več kot 200 ranil. (Foto: AP)

17. junij 2015 - V cerkvi v ameriški zvezni državi Južna Karolina je prišlo do streljanja, v katerem je umrlo devet ljudi. Policija je morilca, 21-letnega Dylanna Roofa, aretirala. Ta je kasneje priznal, da je streljanje izvedel v upanju, da bo sprožil rasno vojno.

1. oktober 2015 - V streljanju na kolidžu v kraju Roseburg v ameriški zvezni državi Oregon je oborožen moški ubil deset ljudi in jih ranil devet. Mediji so kasneje poročali, da si je za tarčo izbiral kristjane.

2. december 2015 - V terorističnem napadu v kalifornijskem mestu San Bernardino sta islamska skrajneža, zakonca pakistanskega rodu Syed Rizwan Farook in Tashfeen Malik, ubila 16 ljudi in jih hudo ranila 22. Po pokolu sta pobegnila, a ju je policija izsledila in v streljanju ubila.

22. april 2016 - V mestu Piketon v zvezni državi Ohio so na različnih naslovih našli osem ustreljenih članov iste družine. Streljanje so preživeli le trije mladoletni otroci. Strelca in razloga za pomor policija ni odkrila, so pa na podlagi ugotovitev preiskave dogodek povezali s trgovino z marihuano.

12. junij 2016 - Ameriški državljan afganistanskih korenin je med strelskim napadom v nočnem klubu v Orlandu na Floridi, kjer se zbirajo homoseksualci, ubil najmanj 50 ljudi, več kot 50 pa jih je ranil. Posredovala je policija in ga ubila.

2. oktober 2017 - Prebivalec Las Vegasa je iz 32. nadstropja hotela Mandalay Bay v Las Vegasu streljal na množico na koncertu country glasbe. Ubitih je bilo več kot 50 ljudi, najmanj 200 pa jih je bilo ranjenih. Napadalca, 64-letnega belca Stephena Paddocka, je policija ubila.