V Ženevi za Jemen zbrali milijardo evrov: Strah, revščina, lakota, jok otrok, niso nekaj novega

Na mednarodni donatorski konferenci v Ženevi so se danes države zavezale, da bodo za pomoč Jemnu namenile 1,1, milijarde ameriških dolarjev (milijardo evrov). Generalni sekretar Združenih narodov (ZN) Antonio Guterres je ob začetku konference pozval države, naj pomagajo pri preprečitvi lakote v od vojne razdejanem Jemnu in zberejo 2,1 milijarde dolarjev. Združeni narodi so namreč ocenili, da bi za preprečitev "obsežne tragedije" v državi letos potrebovali 2,1 milijarde dolarjev.

Guterres je kljub temu zbrano milijardo evrov označil za "izjemen izraz solidarnosti z jemenskim prebivalstvom". Pohvalil je darežljivost donatorjev, saj na podobnih konferencah običajno ne zberejo več kot tretjino potrebnih sredstev, je povedal novinarjem.

Tudi švicarski zunanji minister Didier Burkhalter, ki je bil skupaj s švedskim kolegom sogostitelj konference, je pozdravil rezultat konference, a izpostavil, da potrebujejo še več sredstev.

"Priče smo stradanju, ki hromi celotno generacijo. Ukrepati moramo zdaj, da bomo lahko rešili življenja," je dejal Guterres ob začetku ministrske konference. Izpostavil je, da je Jemen v primežu največje lakote na svetu in pozval k hitremu ukrepanju.

ZN, ki so že februarja opozorili, da bodo letos za pomoč v Jemnu potrebovali 2,1 milijarde dolarjev, so danes ob začetku konference izpostavili, da so jim doslej države zagotovile le kakih 15 odstotkov te vsote. Evropska komisija je na konferenci napovedala dodatno podporo v višini 116 milijonov evrov.

Državna sekretarka na slovenskem zunanjem ministrstvu Darja Bavdaž Kuret, ki se je prav tako udeležila konference, pa je napovedala, da bo Slovenija v letih 2017-2019 za humanitarno pomoč namenila 100.000 evrov v obliki prispevka Skladu ZN za otroke (Unicef).

Po oceni ZN lakota grozi 17 milijonom prebivalcev Jemna. (Foto: iStock)

Vojna v Jemnu med hutijskimi uporniki in mednarodno priznano vlado Abdelraba Mansurja Hadija traja že tretje leto. Konflikt pa ima tudi regionalne in sektaške razsežnosti; vlado podpira koalicija pod vodstvom sunitske Savdske Arabije, uporniške Hutije, ki so leta 2014 zavzeli prestolnico Sana in nato večji del države, pa šiitski Iran.

Po oceni ZN zaradi spopadov grozi lakota kar 17 milijonom od skupno okoli 27 milijonov prebivalcev Jemna. Skoraj 19 milijonov jih potrebuje humanitarno pomoč. Povprečno pa vsakih deset minut zaradi vzrokov, ki bi jih lahko preprečili, umre otrok, mlajši od petih let.

Razmere v Jemnu, najrevnejši državi na Arabskem polotoku, so bile sicer že pred zaostritvijo konflikta precej težke. "Strah, lakota, revščina, jok otrok (...) niso nekaj novega," je v Ženevi spomnil jemenski premier Ahmed Obeid. Vojna pa je zdaj uničila še tisto malo infrastrukture v državi, je dodal.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je tudi opozorila, da v Jemnu visok davek terjajo tudi bolezni, ki so sicer lahko povsem znosne, a ker v državi deluje manj kot 45 odstotkov bolnišnic in klinik, so lahko smrtne.