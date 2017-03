V znamenitem češkem vrtu bodo nosorogom odžagali rogove

V češkem živalskem vrtu v mestu Dvur Kralove nad Labem, v katerem so specializirani za afriške živali, so se odločili, da bodo svoji čredi nosorogov odstranili rogove, potem ko so nedavno v francoskem živalskem vrtu divji lovci ubili belega nosoroga in mu odžagali rog.

''Gre za varnost nosorogov,'' je dejala tiskovna predstavnica Andrea Jirousova. ''Napad v Franciji je pri nas povzročil preplah, nevarnost je velika,'' je dejala, ni pa povedala, kdaj se bo zgodila operacija za odstranitev rogov, navaja Guardian.

Severni beli nosorog (Foto: Reuters)

7. marca so do zdaj še vedno neznani napadalci vdrli v živalski vrt in ubili samca kritično ogrožene podvrste južnega belega nosoroga, še dva nosoroga sta k sreči ostala nepoškodovana. V češkem vrtu imajo kar 21 črnih in južnih belih nosorogov, med temi tri mladiče, ki jih ne bodo operirali.

Veterinarji bodo nosoroge uspavali in jim z motorno žago odstranili rogove, ostre robove pa bodo zbrusili. ''Do zdaj tega nismo nikoli naredili zaradi divjih lovcev. Vedno zaradi transporta ali pa zdravstvenih vprašanj,'' je dodala.

Na črnem trgu so cene za nosorogov rog vrtoglave. Kilogram stane 56.400 evrov, kar je več kot zlato ali kokain. Žal je tudi povpraševanje veliko, saj jih na Kitajskem in v Vietnamu uporabljajo v tradicionalni medicini in kot afrodiziak.

Češki živalski vrt Dvur Kralove je, kot navaja Guardian, edini, v katerem je uspelo parjenje živali ekstremno redkega severnega belega nosoroga. Na svetu so le trije pripadniki te podvrste. Vsi trije - en samec in dve samici - so v lasti tega živalskega vrta, a živijo v kenijskem rezervatu Pejeta, kjer jih vseskozi varujejo oboroženi varnostniki. Parjenje ni več mogoče.

Strokovnjaki bodo sicer letos skušali samicama odvzeti jajčeca in jih oplodili in-vitro ter skušali najti nadomestne matere. Severne bele nosoroge so iztrebili zaradi lova in zaradi različnih vojn v Afriki.