V Zrćah policisti zasegli že rekordnih 7000 tablet ekstazija

Glasba, zabave do jutranjih ur, alkohol in tudi droge. Vse to so Zrće, ena glavnih destinacij za mlade, željne zabave. Domačinom pa ni lahko. Mesto in plaže so polne smeti in pijanih mladostnikov. Turiste, predvsem britanske, je župan Novalje označil celo za barbare in proti njim napovedal vojno. Hrvaški mediji pa razkrivajo, kako lahko so na Zrčah dostopne droge.