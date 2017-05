V zvezi z napadom v Manchestru zjutraj aretirali 23-letnika, MI5 sprožil notranjo preiskavo: bi napad lahko preprečili?

Mi5 je bila o ekstremnih nazorih Salmana Abedija obveščena vsaj trikrat. (Foto: AP)

MI5 je sprožil notranjo preiskavo v zvezi z napadom v manchestrski areni, ki se je zgodil pred tednom dni. Izkazalo se je namreč, da je bila varnostna organizacija o ekstremnih nazorih Salmana Abedija obveščena najmanj trikrat. Na organizacijo zato letijo očitki, da bi 22-letnika, ki je zakrivil smrt 22 nedolžnih ljudi, morali obravnavati kot potencialnega napadalca.

Že včeraj je tudi FBI sporočil, da so MI5 že januarja opozorili o potencialnem napadu v njihovi državi.

Zjutraj aretirali novega osumljenca, ki naj bi bil povezan s samomorilskim napadalcem

Policija je zjutraj aretirala 23-letnika, domnevno povezanega z napadom v Manchestru. (Foto: AP)

Britanska policija je sicer v povezavi s terorističnim napadom v Manchestru danes zjutraj v kraju Shoreham-by-Sea aretirala 23-letnega moškega. "Moški je bil aretiran zaradi suma terorističnih kaznivih dejanj," je sporočil predstavnik policije in dodal, da so opravili še več hišnih preiskav na predelu Whalley Range v Manchestru in predelu Chester v Cheshiru.

V povezavi z napadom po koncertu ameriške pevke Ariane Grande, v katerem je bilo ubitih 22 ljudi, so do zdaj aretirali 16 oseb, od tega jih je 14 v priporu. Dve osebi so izpustili brez obtožnice.

Policija domneva, da je bil 22-letni Salman Abedi, ki se je razstrelil v manchestrski Areni, povezan s teroristično mrežo.

Britanska premierka Theresa May je v soboto znižala raven teroristične ogroženosti z najvišje, kritične, ki pomeni, da je napad neizbežen, na resno, ki pomeni, da je napad verjeten.