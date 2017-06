Vam je vroče? V Arizoni se zaradi visokih vročinskega vala topijo poštni nabiralniki in kaktusi

Prebivalci Arizone se v zadnjih dneh spopadajo z ekstremno visokimi temperaturami. Družbena omrežja so zasule fotografije poštnih nabiralnik, kreditnih kartic in kaktusov, ki se od vročine dobesedno topijo. Temperature v tej ameriški zvezni državi so dosegle tudi do 48 stopinj Celzija.

Ljudje vozijo avtomobile v rokavicah, saj je volan preprosto prevroč, da bi se ga lahko dotaknili. Motorist, ki se je ustavil na nekem postajališču v Phoenixu, je poziral ob prometnem znaku, ki prikazuje temperaturo 50 stopinj.

Posamezniki, ki so si upali iz hiše bosi, so si na vročih tleh močno opekli podplate.

Huda vročina pesti poleg Arizone tudi Nevado in Kalifornijo ter že povzroča pomanjkanje vode na teh območjih. Nevarnost požarov v naravi se je močno povišala.

Pred dnevi je letalska družba American Airlines odpovedala 50 poletov v in iz Phoenixa, saj manjša letala ne smejo leteti, če je zunanja temperatura višja od 48 stopinj, poroča Washington Post.

Največja bolnišnica za opekline v Phoenixu je sprejela več oseb z opeklinami nog in rok, ker so se dotikali predmetov. Direktor bolnišnice Kevin Foster je za AP povedal, da imajo v letošnjem juniju največ pacientov v zadnjih 18 letih. Običajno sprejmejo od 10 do 15 pacientov, v zadnjih dneh se je številka povišala na 30.

V Nevadi so v zadnjem tednu zabeleželi vsaj štiri smrti, povezane s hudo vročino, dve v Kaliforniji, še štiri preiskujejo, medtem ko v Arizoni zaradi vročine za zdaj še niso imeli smrtnih žrtev.