Vam sivi lasje povzročajo sive lase? Oglejte si tole!

A zahvaljujoč napredku znanosti je nemogoče postalo mogoče. Kako? Z enostavno uporabo revolucionarnega spreja Grey Away!

Krivec za sive lase je melanocit, ki proizvaja naravni pigment v naših laseh. Ko na določeni točki preneha delovati, lasje ostanejo brez pigmenta, kar se navzven pokaže kot neprijetna sivina ali belina las. Veliko žensk, pa tudi moških, svoje sive lase prekriva z barvo za lase, ki je draga in škodljiva. Če to počnemo sami doma in ne pri frizerju (kar nas med drugim še bolj udari po žepu), obstaja tudi velika verjetnost, da ne bomo uspeli prekriti vseh sivih las. Rezultat bo popolnoma neurejena in neprivlačna pričeska zaradi sivih delov, ki smo jih spregledali pri barvanju, da o narastku niti ne govorimo.

Zakaj lasje posivijo?

Pigment v laseh se preneha tvoriti iz različnih vzrokov. Glavno vlogo igra naša genska zasnova, v manjši meri pa k temu pripomorejo tudi vsakdanji stres in določene bolezni. Ali se da čas zavrteti nazaj in lasem povrniti nekdanjo barvo? Morda vas bo presenetilo, vendar je danes to mogoče in nekaj povsem dosegljivega. Znanstveniki so strnili glave in odkrili način, kako na sive lase vplivati od zunaj, rezultat pa je postopno vračanje prvotne barve las. Presunljivo!

Kako deluje sprej Grey Away?

Sprej Grey Away je popolna zmaga na več frontah. Ta izdelek namreč ne odpravlja samo sivih las, ampak poskrbi tudi za to, da bodo vaši lasje bolj zdravi in nahranjeni. Grey Away vsebuje novo revolucionarno formulo, ki je osnovana na popolnoma naravni bazi. Ta formula učinkuje neposredno na melanocite, ki so prenehali delovati in s tem povzročili nastajanje sivih las. Znanstveniki so spreju dodali ione in sestavino trietanolamin, ki s pomočjo katalitične reakcije spodbudijo delovanje ostalih naravnih sestavin. Učinkovine v spreju tako prodirajo globoko v vlakna las ter jim vračajo nekdanji pigment in s tem barvo. Še več: zaradi vsebnosti izvlečka vitamina D se lasem poviša sijaj, postanejo tudi polnejši in gladkejši.

Kako uporabljamo sprej Grey Away?

Sprej je treba uporabljati le štiri tedne, rezultati njegove uporabe pa so naslednji: lase boste nahranili in izboljšali njihovo kakovost, postopoma pa se vam bo vrnila tudi prava barva las, ki bo popolnoma izpodrinila sivino. Sprej Grey Away deluje intenzivno in progresivno, ne povzroča alergij in je popolnoma varen za uporabo. Naj vas pred uporabo spreja opozorimo še na naslednje: pripravite se na številne zavidljive in začudene poglede vaših znancev in prijateljev, ki se kar ne bodo mogli načuditi vaši pomlajšani podobi. Vaša samozavest bo s pomočjo spreja Grey Away dosegla vrhunec.

Ste pripravljeni na pomladitev?

''Pričakovan rezultat pri uporabi spreja Grey Away.''

Dovolj je bilo barvanja sivih las, sramovanja in njihovega prikrivanja. Pridružite se številnim zadovoljnim uporabnikom spreja Grey Away in se vsak dan znova začudite svoji podobi v ogledalu! Iz dneva v dan boste namreč opažali, da imate vse manj in manj sivih las, vaša naravna barva pa bo prihajala vedno bolj do izraza. Šele, ko boste odpravili sive lase (kar vam bo s pomočjo izdelka Grey Away nedvomno uspelo), se boste zavedli, da naenkrat živite veliko srečnejše in bolj sproščeno življenje. Kar si tudi zaslužite!

Več o spreju Grey Away lahko preberete na spletni strani www.greystop.info ali na slovenski telefonski številki 031 401 302.

Kot bralcu 24ur vam danes pri naročilu 2 ali 3 sprejev pripada tudi dodaten popust in brezplačna poštnina!

Naročnik oglasa je E-mesto.