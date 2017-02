Varnostna konferenca v Münchnu je končana. Kaj so veljaki dorekli?

Oči mednarodne javnosti in udeležencev 53. varnostne konference v Münchnu so bile uprte v ameriškega podpredsednika Mikea Pencea, ki je v soboto predstavil varnostno in zunanjo politiko ZDA pod vodstvom novega predsednika Donalda Trumpa. V svojem nagovoru je potrdil neomajno podporo ZDA Natu in čezatlantskim odnosom.

Angela Merkel in Mike Pence (Foto: AP)

"Predsednik me je prosil, naj danes tukaj prenesem sporočilo in zagotovilo, da ZDA močno podpirajo Nato in bodo neomajne v prizadevanjih za to čezatlantsko zavezništvo," je poudaril Pence v svojem nastopu drugi dan konference, ki je bil tudi vrhunec tridnevnega dogodka.

Kot je dejal, ZDA želijo prijateljstvo z Evropo in vsemi narodi, "ki so krvaveli za naš pakt". Je pa evropske zaveznike tako kot že pred tem ameriški obrambni minister James Mattis pozval, naj povečajo svoje izdatke za skupni obrambni proračun.

Omenil je tudi rusko-ukrajinski konflikt in poudaril, da bodo ZDA Rusijo še naprej obravnavale kot odgovorno ne glede na siceršnje iskanje skupnih točk.

Ruski zunanji minister ostro nastopil

Odnosi z Rusijo so bili ob čezatlantskih odnosih sicer med glavnimi temami konference. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v svojem nastopu v soboto zvezi Nato namenil ostro kritiko in jo označil za "institucijo hladne vojne, tako po razmišljanju kot tudi v srcih".

Obenem je zatrdil, da si Rusija želi pragmatičen odnos z ZDA. Rusija ne išče konflikta z nikomer, bo pa ščitila svoje interese. "V našem skupnem interesu je okrepiti ameriško-ruske odnose. Na to smo pripravljeni, če so tudi ZDA," je dejal.

Nemška kanclerka Angela Merkel je države pozvala k prizadevanjem za mednarodno sodelovanje. Nobena država namreč ne more sama obvladati vseh izzivov sveta, je dejala. Izrazila je trdno prepričanje, da se splača boriti za skupne večstranske projekte, kakršna sta zveza Nato in Evropska unija. Nato je sicer vsekakor v interesu Nemčije in Evrope, a tudi v interesu ZDA, je prepričana.

Govorili tudi o Siriji in Ukrajini

Ostali pomembnejši temi sta bili še konflikt v Ukrajini in vojna v Siriji. Glede iskanja rešitve za Sirijo je udeležence danes nagovoril posebni odposlanec ZN za Sirijo Staffan de Mistura, ki je podvomil v prizadevanja predsednika Trumpa glede rešitve konflikta v Siriji. Po njegovih ocenah je prednostna naloga nove ameriške administracije uničenje Islamske države.

De Mistura, ki je na konferenci nastopil nekaj dni pred začetkom novega kroga sirskih mirovnih pogajanj v Ženevi, je izrazil optimizem glede uveljavitve prekinitve ognja v Siriji. Kot je dejal, krhka prekinitev ognja v Siriji "drži bolje in ima več možnosti za uspeh kot vse doslej dogovorjene prekinitve ognja".

Turški zunanji minister Mevlüt Cavusoglu, čigar država želi imeti v reševanju sirskega konflikta vplivnejšo vlogo, je pri tem izjavil, da so sirski mirovni pogovori, ki bodo potekali v Ženevi, edini kraj, kjer se je mogoče pogovarjati o politični rešitvi in tranziciji v Siriji.

Glede konflikta v Ukrajini so se v soboto zunanji ministri t. i. normandijske četverice - Rusije, Ukrajine, Nemčije in Francije - ob robu konference dogovorili, da v ponedeljek poskusijo zagotoviti novo prekinitev ognja.

Pahor prosil Pencea, da Trumpu prenese pripravljenost Slovenije, da gosti prvo srečanje s Putinom

Med udeleženci konference, ki se je začela v petek, je bilo sicer okrog 30 predsednikov in premierjev, približno 80 obrambnih in zunanjih ministrov ter številni voditelji mednarodnih organizacij. Iz Slovenije sta se je udeležila predsednik republike Borut Pahor in obrambna ministrica Andreja Katič.

Pahor je v kratkem pogovoru ob robu konference Pencea prosil, naj predsedniku Trumpu prenese pripravljenost Slovenije, da gosti prvo srečanje Trumpa in ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Pahor je sicer v zvezi s Penceovim nastopom na konferenci ocenil, da so njegove izjave glede zavezanosti ZDA Natu učinkovale pozitivno in pomirjujoče, a je avtonomnost ameriškega predsednika kljub vsemu zelo velika, "zaradi česar se vsi vendarle sprašujemo, kaj je še morda tistega, česar ne vemo glede njegovih osebnih pogledov na čezatlantsko zavezništvo in zlasti vprašanja izboljšanja odnosov z Rusijo".

Pahor se je ob robu konference med drugim na kratko srečal tudi z iranskim zunanjim ministrom Mohamedom Džavadom Zarifom in finskim predsednikom Saulijem Niinistöm.