Vas mika Švica? V kraju Albinen ponujajo 60.000 evrov mladim družinam, ki bi se preselile v njihov gorski raj

Oblasti v švicarskem pravljičnem kraju Albinen v kantonu Valais ponujajo družinam okrog 70.000 švicarskih frankov (60.000 evrov), če so se pripravljene preseliti k njim za vsaj 10 let. Majceno mestece, v katerem trenutno biva 240 prebivalcev, je le eno od mnogih švicarskih naselij, ki se zadnja desetletja soočajo z izjemnim izseljevanjem.

Samo v zadnjem letu dni so Albinen tako zapustile tri mlade družine z osmimi otroki, zato je bila lokalna oblast prisiljena zapreti osnovno šolo, poroča Guardian. Prebivalci od oblasti sedaj zahtevajo, da ukrepa in v kraj "vrne" življenje ter omogoči obstanek naselja.

Najnovejša ideja je, da bi tujcem, posameznikom ali družinam, ki bi se odločili zgraditi ali kupiti hišo v Albinenu, pod določenimi pogoji poklonili po 21.500 evrov za vsako odraslo osebo v družini in še 10.000 evrov za vsakega otroka - za lažji začetek novega življenja.

Štiričlanska družina bi tako prejela okrog 70.000 švicarskih frankov (60.000 evrov), a kljub temu bi morali prišleki izpolnjevati nekatere pogoje - odrasle osebe morajo biti mlajše od 45 let in pristati morajo na to, da bodo v Albinenu bivali najmanj 10 let. V nakup ali gradnjo nepremičnine morajo vložiti najmanj 200.000 švicarskih frankov (170.000 evrov), hiša pa mora postati njihov stalni dom, ne le vikend.

Denar dobijo nepovratno, vrniti ga morajo le v primeru, če se izselijo, preden mine deset let. Lokalni veljaki so prepričani, da so pogoji privlačni za vse: "To je vlaganje v prihodnost kraja," pišejo lokalni mediji. Skupnost bo s tem veliko pridobila, v kraj se bo vrnilo življenje, pravijo optimistično: "V najboljšem primeru se bo v mestecu zopet odprla šola," dodajajo mediji.

Albinen je kraj, ki leži na 1300 metrih nadmorske višine s pogledom na dolino Rone. Ponaša se s čistim gorskim zrakom in veliko sončnimi dnevi. Od termalnega središča Lukerbad je oddaljeno le šest kilometrov.

Možnosti za zaposlitev v samem kraju sicer ni, zato pa so prva večja mesta le pol ure vožnje stran.