Vatikan žaluje: umrl je dolgoletni tiskovni predstavnik Svetega sedeža Navarro-Valls

Joaquin Navarro-Valls je bil več kot dve desetletji, od leta 1982 do 2006, tiskovni predstavnik in tesni sodelavec papeža Janeza Pavla ll.. Na položaj vatikanskega tiskovnega predstavnika je bil imenovan z namenom, da na novo organizira delovanje tiskovnega urada. V veliko presenečenje mnogih je časnikar, ki je pred tem deloval kot rimski dopisnik konservativnega španskega časnika ABC, urad zelo hitro posodobil. V času njegovega mandata je v medijskem svetu prišlo do velikih sprememb s pomnožitvijo televizijskih kanalov in svetovno uporabo interneta.

Vatikan je Navarro-Vallsu zaupal tudi politične in diplomatske naloge. Leta 1994 je bil član uradne delegacije Svetega sedeža na konferenci ZN o svetovnem prebivalstvu v Kairu, med obiskom Kube leta 1998 pa je na prizorišču vodil številne pogovore o dogajanju na otoku.

Španec je bil prvi laik na mestu vodje vatikanskega tiskovnega urada. (Foto: AP)

V zadnjem obdobju papeževanja Janeza Pavla ll., ko je bil ta že zelo bolan, je bil Navarro-Valls skorajda edini vir informacij o dogajanju v Vatikanu. Španec je po Wojtylovi smrti še eno leto vodil tiskovni urad papeža Benedikta XVI., nato pa je položaj tiskovnega predstavnika zapustil italijanskemu jezuitu Federicu Lombardiju. Ta je vatikanski tiskovni urad vodil naslednjih deset let.

Navarro-Valls je deloval kot tiskovni predstavnik papežev Janeza Pavla ll. in Benedikta XVI. (Foto: AP)

Položaj aktualnega tiskovnega predstavnika je nato prevzel nekdanji ameriški novinar iz televizijske mreže Fox News Greg Burke, prav tako član organizacije Opus Dei. Ob smrti Navarro-Vallsa je Burke poudaril, da je bil človek vere in strasten novinar. Vatikanski mediji še navajajo, da je nekdaj tesni sodelavec papeža Janeza Pavla ll. preminul po daljši bolezni.