Bitcoin, včasih vreden le nekaj centov, dosegel novo rekordno vrednost

Blažen, s cigareto v roki, v tišini zatemnjene sobe Janez reče Marjani: ''Sodeč po temle, kar sem doživel in videl nocoj, nisem tvoj prvi.''

Marjana mu odgovori: ''Eh, kje pa! In sodeč po tem, kar sem doživela in videla jaz nocoj, tudi ne boš zadnji.''