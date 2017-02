Več kot 400 kitov nasedlo na obali Nove Zelandije

Okoli 500 reševalcev se trudi, da bi nasedle kite spravili nazaj v morje. (Foto: AP)

Na obali Nove Zelandije je nasedlo več kot 400 kitov. Le še okoli 90 jih je živih in reševalci se trudijo, da bi jih spravili nazaj v morje, a so se številni vrnili nazaj na obalo.

Skupno je preko noči na eni od plaž polotoka Farewell Spit na Južnem otoku nasedlo 416 mrkih pliskavk. Preden so jih odkrili, jih je okoli 250 že poginilo, je sporočil državni urad za varstvo narave DOC.

"Grozno je videti te lepe živali v takem stanju. Tudi za reševalce je to stresna in travmatična situacija, ko vidijo na stotine mrtvih kitov na obali," je izjavila ministrica za varstvo narave Maggie Barry.

Vzroki za to, da kiti nasedejo, ostajajo skrivnost. (Foto: AP)

Čez dan so že poskušali spraviti nazaj v morje okoli 130 kitov, a jih je le okoli 50 odplavalo iz zaliva, ostali pa so se vrnili na obalo. Reševalci in prostovoljci so jim skušali to preprečiti tudi z živo verigo v morju, a so bili le deloma uspešni. Pri reševanju sicer sodeluje okoli 500 ljudi.

Leta 1918 na otokih Chatham nasedlo okoli 1000 kitov

Glede na podatke DOC je nasedlo rekordno število kitov v zadnjih letih. Odkar na Novi Zelandiji beležijo tovrstne dogodke - to je od 19. stoletja - je to tretji največji v državi. Leta 1918 je na otokih Chatham nasedlo okoli 1000 kitov, leta 1985 pa v Aucklandu 450.

Farewell Spit, 32-kilometrski polotok na skrajnem severovzhodu Južnega otoka, sicer na Novi Zelandiji velja za "past za kite". Nazadnje je leta 2015 tam nasedlo okoli 200 mrkih pliskavk. Le okoli 60 so jih uspešno rešili.

Vzroki za to, da kiti nasedejo na obali, ostajajo skrivnost, znanstveniki pa domnevajo, da so povezani bodisi z boleznijo bodisi vremenskimi pojavi.

Mrke pliskavke se tudi močno zanašajo na svoj organ, ki je podoben sonarju, ki pa slabo "deluje" na peščenem in blatnem dnu Farewell Spita, in kiti morda mislijo, da so še vedno v globoki vodi. Ker pa so ti kiti tudi zelo družabni, mnogi prihitijo na pomoč, ko kdo zaide v težave, je pojasnil morski biolog Jochen Zaeschmar.