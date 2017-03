Več mrtvih v snežnem plazu v italijanskih Alpah

Na neurejenem delu smučišča Courmayeur na severozahodu Italije sta se danes sprožila dva snežna plazova. V prvem so umrli najmanj trije ljudje, več pa jih je bilo ranjenih, so sporočili italijanski gorski reševalci. Drugi plaz ni zahteval smrtnih žrtev.

Po navedbah italijanskih medijev je bilo na območju prvega plazu, ki se je sprožil nekaj pred 13. uro, okoli 20 večinoma tujih smučarjev in alpinistov. "V plazu so umrli trije ljudje, tri so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, dva pa sta bila lažje poškodovana. Vsi so smučali izven urejenih smučarskih prog," so zapisali gorski reševalci.

Dodali so, da se nadaljuje iskanje morebitnih pogrešanih. Na kraj nesreče so prišle reševalne ekipe, pri reševanju pa so sodelovali tudi helikopterji.

Nato se je sprožil še drugi plaz, po katerem so našli dva pogrešana. Ta plaz ni zahteval smrtnih žrtev.

Stopnja nevarnosti snežnih plazov je bila davi tretja na petstopenjski lestvici, saj je zapadel nov sneg, zaradi vetra pa so na nekaterih delih nastali nanosi snega.

Smučišče Courmayeur v italijanskih Alpah je sicer znano predvsem po zahtevnih smučarskih progah na južnem pobočju Mont Blanca.