FOTO in VIDEO: Najmanj 16 mrtvih v streljanju na šoli, strelec 18-letni nekdanji učenec

V Parklandu v zvezni državi Florida je bil na srednji šoli Marjory Stoneman Douglas High School na pohodu strelec. "Imamo poročila o žrtvah," so kmalu po tem, ko je odjeknila novica, sporočili iz policije.

Najmanj 16 ljudi je umrlo, je za CNN potrdil neimenovan vir iz policije. Že pred tem je foridski senator Bill Nelson sporočil, da je bilo v streljanju ubitih več ljudi. "To je slab dan za Florido in za državo," je dejal.

V strelskem pohodu na srednji šoli na Floridi naj bi bilo več žrtev. (Foto: AP)

Urad šerifa iz okrožja Broward je dejal, da so v bolnišnice odpeljali še najmanj 14 ranjencev.

Strelca po dobri uri pridržali

Prvi streli so odjeknili malo pred 15. uro po lokalnem času, tik pred koncem pouka. Dobro uro po začetku streljanja je lokalna policija na Twitterju sporočila, da so strelca prijeli. "Strelec je pridržan. Aktivnosti še vedno potekajo," so zapisali.

Šerif okrožja Broward Scott Israel je za CBS dejal, da pridržani osumljenec trenutno ni bil vpisan v šolo."Kot razumem, je nekoč obiskoval to šolo. Ne vem, zakaj jo je zapustil, ali kdaj," je še dodal Israel.

Šlo naj bi za 18-letnega Nicolasa Cruza, ki naj bi bil "težaven" učenec, obseden z orožjem, poroča New York Post. "Lani smo imeli težave z njim, ker je grozil učencem. Mislim, da je moral zapustiti šolo," je dejal učitelj Jim Gard. Kot je še pojasnil, so mu lani prepovedali nositi nahrbtnik v šoli.

Posnetek pridržanja strelca (Foto: APTN Video)

Učence in učitelje, ki so zaprti v šoli, so pozvali, naj se zaklenejo v učilnice, dokler do njih ne pride policija.

Ameriški mediji poročajo, da naj bi pred šolo medicinske ekipe oskrbovale več poškodovancev. Območje preletava tudi helikopter, na kraju pa so tudi do zob oboroženi policisti.

'Kot vojno območje'

Oče enega od učencev John Obin je za AP dejal, da je njegov sin v šoli slišal več strelov. Sin naj bi očetu povedal tudi, da je med begom iz šole na tleh videl dve nepremični osebi, za katere je prepričan, da sta bili mrtvi. "To je zelo dobra šola, zdaj pa spominja na vojno območje," je dejal Obin.

Odziv predsednika in prve dame

Na streljanje se je že odzval tudi ameriški predsednik Donald Trump. Na Twitterju je zapisal: "Moje molitve in sožalje gredo družinam žrtev groznega streljanja na Floridi. Noben otrok, učitelj ali kdorkoli drug se ne bi smel počutiti ogroženega v ameriški šoli."

Podobno je na Twitterju sporočila tudi ameriška prva dama Melania Trump. "Moje srce je težko zaradi streljanja na šoli na Floridi. Vse prizadete imam v svojih mislih in molitvah," je zapisala.

V šolo Marjory Stoneman Douglas High School je po podatkih medijev vpisanih okoli 3200 učencev.

V letošnjem letu so v ZDA zabeležili že 18 streljanj v šolah. Tragedije se dogajajo tako pogosto, da aktivisti, ki se borijo za prepoved orožja, menijo, da so postali Američani že imuni na poročila o nasilju z orožjem. Od leta 2013 so našteli skoraj 300 strelskih pohodov v šolah, kar je približno eno na teden.