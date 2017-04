FOTO: Več sto ljudi v ruskih mestih protestiralo proti Putinu

Več sto opozicijskih protestnikov se je navkljub prepovedi danes zbralo v Moskvi in demonstriralo proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Pred protestnike, ki so se zbrali pred predsedniškim uradom v Moskvi in so želeli Putinu predati pisma, naj ne kandidira na volitvah 2018, so stopili policisti.



Putin uradno še ni razkril, ali se bo potegoval še za četrti mandat, večina v Rusiji pa verjame, da se bo to zgodilo.

Nasprotniki Putina pozivajo, naj ne kandidira za nov mandat. (Foto: AP)

Organizatorji iz skupine za človekove pravice Odprta Rusija so povedali, da je policija v drugih mestih, kjer so prav tako potekali protesti, opravila več aretacij. Vsaj 30 ljudi so pridržali v Sankt Peterburgu.

Tokratni protesti so bili sicer precej manjši od protestov, ki so se odvili konec marca, in katerih se je udeležilo presenetljivo veliko mladih.



Vladimir Putin je prvič postal predsednik na silvestrovo leta 1999, po tem, ko je nepričakovano odstopil njegov predhodnik Boris Jelcin. Tudi, ko je med leti 2008 in 2012 zaradi omejitev – po ruski ustavi je lahko ista oseba predsednik v največ dveh zaporednih mandatih – odstopil od kandidature in ga je nasledil Dimitrij Medvedjev, ga je ta v manj kot dveh urah predsedovanja imenoval za predsednika vlade. Tako je Putin ohranil oblast. Po zaključku mandata kot predsednik vlade je Putin znova kandidiral in bil izvoljen za predsednika Rusije.